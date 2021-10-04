Слили данные 1,5 млрд человек: причина и детали последствий масштабного сбоя соцсетей

Причина масштабного сбоя / из открытых источников

Сегодняшний масштабный сбой в Facebook, Instagram, WhatsApp мог произойти из-за удаления записей DNS (система доменных имен), которые сообщают, как найти страницы соцсетей в интернете. При этом эксперты допускают возможность взлома извне, хотя считают этот вариант маловероятным, пишет Reuters.

Эксперты по безопасности, отслеживающие ситуацию со сбоем в соцсетях, заявили, что отключение могло быть вызвано ошибкой конфигурации, которая могла быть результатом внутренней ошибки, отмечает агентство. При этом специалисты не исключают возможность саботажа со стороны провайдеров.

Эксперты считают менее вероятным взлом социальных сетей. Однако они допускают, что сервисы могли подвергнуться массовой атаке типа "отказ в обслуживании". Специалисты отмечают, что такая операция потребует либо координации между могущественными преступными группировками, либо очень инновационной техники.

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Журналист Independent Брайан Кребс в свою очередь заявил, что записи DNS были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации.

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Позже в Сети повилась информация о том, что данные 1,5 миллиардов пользователей facebook были проданы в Даркнете.

Пишут, что в продаваемой базе имена, емейлы, телефонные номера, локации, гендеры и id пользователей. Если эта информация окажется правдивой, то это будет крупнейший взлом соцсети за все время.

Масштабный сбой соцсетей

Ранее Главред писал о том, что в понедельник, 4 октября, произошел глобальный сбой в работе социальных сетей и других пользовательских платформ.

В частности, пользователи жалуются на проблемы в работе Facebook, Instagram и Netflix. Пользователи жалуются, что не работают ни сайт, ни приложения сервисов.