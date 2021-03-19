После кровавой стрельбы в спа-салонах США накрыли акции протеста

США охватили протесты из-за всплеска насилия в отношении азиатов/ Фото twitter.com/Phil_Lewis

После расстрела восьми человек в трех спа-салонах США охватили протесты. Сотни людей вышли на улицы против всплеска ненавистнической риторики и насильственных атак в отношении американцев азиатского происхождения.

Одна из участниц протестов рассказала, что знает людей, которых обзывали разными ругательствами и которые ежедневно опасаются за свою жизнь, выходя на улицу. Об этом сообщает The Hill.

В частности, в Атланте десятки людей собрались на площади Diversity Plaza на панихиду, чтобы оплакать 8 жертв, шестеро из которых были американскими женщинами азиатского происхождения. Участники акции осудили всплеск антиазиатских преступлений на почве ненависти.

Фото twitter.com/angacevedo15

Фото twitter.com/angacevedo15

В Twitter, Instagram и других социальных сетях распространяют тысячи постов с хэштегом #StopAsianHate, в которых пользователи выражают свою поддержку азиатам и рассказывают о случаях расизма. Отмечается, что нападения совершаются на людей пожилого возраста.

Издание отмечает, что ненависть по отношению к американцам азиатского происхождения подскочила после критики Китая на фоне пандемии коронавируса бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Члены Палаты представителей США Прамила Джаяпал, Грейс Менг и Хаким Джеффрис обвинили Трампа и своих коллег из Республиканской партии в разжигании ненависти из-за использования ими "расистских лозунгов" таких как "вирус из Уханя" или "кунг-грипп".

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