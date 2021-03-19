После кровавой стрельбы в спа-салонах США накрыли акции протеста

В сторону Дональда Трампа и других республиканцев посыпались обвинения в разжигании расизма в отношении американцев азиатского происхождения.
После расстрела восьми человек в трех спа-салонах США охватили протесты. Сотни людей вышли на улицы против всплеска ненавистнической риторики и насильственных атак в отношении американцев азиатского происхождения.
Одна из участниц протестов рассказала, что знает людей, которых обзывали разными ругательствами и которые ежедневно опасаются за свою жизнь, выходя на улицу. Об этом сообщает The Hill.
В частности, в Атланте десятки людей собрались на площади Diversity Plaza на панихиду, чтобы оплакать 8 жертв, шестеро из которых были американскими женщинами азиатского происхождения. Участники акции осудили всплеск антиазиатских преступлений на почве ненависти.
В Twitter, Instagram и других социальных сетях распространяют тысячи постов с хэштегом #StopAsianHate, в которых пользователи выражают свою поддержку азиатам и рассказывают о случаях расизма. Отмечается, что нападения совершаются на людей пожилого возраста.
Издание отмечает, что ненависть по отношению к американцам азиатского происхождения подскочила после критики Китая на фоне пандемии коронавируса бывшим президентом США Дональдом Трампом.
Члены Палаты представителей США Прамила Джаяпал, Грейс Менг и Хаким Джеффрис обвинили Трампа и своих коллег из Республиканской партии в разжигании ненависти из-за использования ими "расистских лозунгов" таких как "вирус из Уханя" или "кунг-грипп".
Стрельба в спа-салонах в США - о чем ранее писал Главред:
- Поздно вечером во вторник, 16 марта, в США произошла очередная кровавая бойня. Неизвестные устроили стрельбу в трех массажных салонах.
- Первый инцидент произошел в округе Чероки. Огнестрельные ранения получили пять человек, двое из которых погибли на месте, а еще трое были госпитализированы. Впоследствии двое пострадавших скончались в больнице.
- Через час две стрельбы состоялись в городе Атланта в учреждениях Gold Spa и Aroma Therapy Spa. В одном из салонов нападающий убил трех женщин, в другом — одну.
- Шесть жертв были выходцами из Азии, семеро из них — женщины.
- Обвинения в нападении официально выдвинули 21-летнему американцу Роберту Аарону Лонгу.
- Подозреваемый признался в совершении преступления и заявил правоохранителям, что имеет "сексуальную зависимость". Он также утверждает, что совершил нападение не на почве расовой нетерпимости.