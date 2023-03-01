УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Предсказал трагедию в Турции: сейсмолог заявил о "мегаземлетрясении" в России в марте

1 марта 2023, 20:37
В любой из этих областей 3 или 4 марта может произойти что-нибудь значительное, говорит сейсмолог.
Землетрясение
Землетрясение / скриншот, pixabay

Ученый Фрэнк Хугербитс из Нидерландов спрогнозировал разрушительные подземные толчки в Турции и Сирии. Теперь он сделал новый прогноз.

На своем YouTube-канале Solar System Geometry Survey (SSGEOS) он сообщил, что Россия пострадает от подземных толчков.

По словам ученого, в течение первой недели марта на Земле может произойти "мегаземлетрясение" магнитудой 8,5 и выше.

видео дня

"Намного более выраженные колебания снова отметили западную часть Тихого океана. От Камчатки, Курильских островов и Японии на севере, через Филиппины, а также через Сулавеси, Хальмахеру и возможно даже через море Банда, Индонезия. В любой из этих областей 3 или 4 марта может произойти что-нибудь значительное", — сказал Хугербитс.

Он подчеркнул, что в первую неделю марта может наблюдаться сильное или очень сильное сейсмическое событие.

"Это то, что должно насторожить всех. Если вы находитесь в сейсмоопасной зоне, вам всегда нужен план на случай чрезвычайных ситуаций. Когда земля начинает дрожать, вы должны иметь возможность очень быстро выбраться из своего дома или здания. Это спасет жизнь", – пояснил ученый.

Что говорят в РФ о землетрясении

Как передают российские пропагандисты, российские эксперты подвергли критике заявления исследователя. Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин назвал его прорицателем по звездам, а не ученым.

Директор Камчатского отделения Геофизической службы РАН Даниил Чебров заверил, что признаков землетрясения на полуострове нет.

Землетрясения в Турции и Сирии

Утром 6 февраля в Турции произошла серия мощных землетрясений. Землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным в стране с 1939 года – тогда, 84 года назад, погибли почти 33 тысяч человек, около 100 тысяч пострадали.

Землетрясение также произошло в Сирии. Кроме того, нанесен ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан.

Согласно последним данным, число погибших в Турции достигло более 40 тысяч.

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в Турцию украинских спасателей, которые будут задействованы во время разбора завалов.

В Турции спасатели вытащили из-под завалов жилого дома украинку с ее 4-летним сыном. Матери с ребенком удалось выжить после того, как здание рухнуло в результате масштабного землетрясения.

Читайте также:

сейсмолог землетрясение
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:32

Звезда сериала "Друзья" прекращает актерскую карьеру из-за неизлечимой болезни

21:17

РФ ударила ракетами по Украине: мощные взрывы прозвучали в Полтавской областиВидео

21:14

Устраивают побоища и носят пауков: в Украине массово распространяется опасное движение ЧВК РеданВидео

20:37

Предсказал трагедию в Турции: сейсмолог заявил о "мегаземлетрясении" в России в мартеВидео

20:32

Иван Яковина. Чем закончится сражение за БахмутВидеоблоги

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:30

Лунный календарь на март 2023: обострение болезней, зависть и дни для признания в любви

20:29

РФ пытается "кусать" украинскую оборону: оккупанты изменили тактику - полковникВидео

20:23

"Это невозможно": Коваленко объяснил, почему в 2023 году Украина не сможет вернуть границы 1991 годаВидео

20:15

ВСУ могут освободить Крым до конца августа, следом рухнет фронт РФ на Донбассе – ХоджесВидео

Реклама
20:12

Нашла замену Добрынину: Даша Квиткова рассказала, кто осыпает ее цветами

19:29

Гороскоп Таро на март 2023: Козерогам - козни, Водолеям - бессонница, Рыбам - конфликтВидео

19:27

Обнародованы новые зарплаты ВСУ: сколько будут получать защитники в 2023 годуВидео

19:20

Путинская Россия стала слабой, начинается борьба за Арктикумнение

19:11

"Россияне прорвали нашу оборону": Жданов сообщил о критической ситуации в БахмутеВидео

18:56

Си Цзиньпин назвал главную позицию Китая по войне России против УкраиныВидео

18:47

"Бавовна" на аэродроме Мачулищи: Лукашенко "наехал" на Путина - ШейтельманВидео

18:46

"Була в мене парова машина": кто исполняет главный хит украинского TikTok и что о ней известноВидео

18:06

Хотел помилования: ВСУ ликвидировали бывшего путинского депутата-зэкаВидео

17:56

Зачем 3 марта готовили блюда из овсянки: приметы и что нельзя делатьВидео

17:55

Китайский гороскоп на март 2023: Быкам – новые начинания, Драконам - путешествияВидео

Реклама
17:45

Холодильник будет сиять: простые лайфхаки с уксусом и содойВидео

17:40

Тимур Мирошниченко раскритиковал украинцев за короткую память, а Лободу - за молчание

17:35

Цель Путина – "уничтожить" Украину, он не собирается выводить войска – МИД ГерманииВидео

17:24

Поля усеяны трупами и остатками техники: РФ проиграла крупнейшую танковую битву под Угледаром - NYTВидео

17:14

С чем сочетать серые вещи, чтобы не превратиться в серую мышь: так делают стильные модницыВидео

16:51

Популярная украинская спортсменка оборвала общение с мамой из-за ее позицииВидео

16:48

Зачем 2 марта убирали на кухне: приметы и что нельзя делатьВидео

16:43

Какие праздники в марте 2023: православный календарь на первый месяц весны

16:42

Украина может в 2023 году вернуть Мариуполь – экспертВидео

16:33

Их ищут все огородники: 5 самых урожайных сортов томатов, которые восхищают своим вкусомВидео

16:31

В Украине резко потеплеет: синоптик назвал датуВидео

15:47

Россию ждет "черная дыра" или "болото" с распадом за 2-5 лет: политолог назвал сценарийВидео

15:36

"Заработать в РФ она не прочь": Вайкуле позвали развлечь бизнесмена на корпоративеВидео

15:29

"Старость - не радость": молодая жена Виктора Павлика "затроллила" супруга

15:21

Что увидели первым: тест по картинке раскроет настоящего скупердяяВидео

15:19

Дантес попытался оправдать Потапа за песню о волонтерах, которая возмутила Сеть

15:12

Депутата Киевсовета от "Слуги Народа" Трубицына до сих пор не исключили из фракции, несмотря на задержание за взятку в 1,26 млн грн

15:12

Опытные огородники заливают морковь соленой водой: результат превосходит все ожидания

15:06

Чем подкормить лук, чтобы хорошо рос: простые советы для всех дачников

15:01

Шакира пожелала любовнице мужа отправиться в ад

Реклама
14:55

Как без лишних усилий разделать тушку курицы: фантастические секреты, которые удивят своей простотойВидео

14:47

Это не "жест доброй воли": эксперт объяснил, почему оккупанты убегают с левого берега ХерсонщиныВидео

14:45

Может ли Россия открыть второй фронт в Приднестровье: в ВСУ оценили сценарийВидео

14:31

"Увеличение внутренних атак": Подоляк лукаво отверг причастность Киева к ударам по РоссииВидео

14:12

На Тайване отменили концерт российской оперной дивы

14:07

Иво Бобул "наехал" на журналистку после скандального сексистского интервьюВидео

14:07

Почему не надо выбрасывать скорлупу грецкого ореха - лучшие способы применения на дачеВидео

14:06

Самые злые собаки в мире: 5 пород, только от вида которых мурашки по коже

13:51

РосСМИ сообщают, что Заворотнюк пошла на поправкуВидео

13:35

Какое мышление у богатых людей: привычки, которые могут сделать человека состоятельнымВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода зимаМагнитная буря
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять