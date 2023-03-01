Предсказал трагедию в Турции: сейсмолог заявил о "мегаземлетрясении" в России в марте

В любой из этих областей 3 или 4 марта может произойти что-нибудь значительное, говорит сейсмолог.

Землетрясение / скриншот, pixabay

Ученый Фрэнк Хугербитс из Нидерландов спрогнозировал разрушительные подземные толчки в Турции и Сирии. Теперь он сделал новый прогноз.

На своем YouTube-канале Solar System Geometry Survey (SSGEOS) он сообщил, что Россия пострадает от подземных толчков.

По словам ученого, в течение первой недели марта на Земле может произойти "мегаземлетрясение" магнитудой 8,5 и выше.

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"Намного более выраженные колебания снова отметили западную часть Тихого океана. От Камчатки, Курильских островов и Японии на севере, через Филиппины, а также через Сулавеси, Хальмахеру и возможно даже через море Банда, Индонезия. В любой из этих областей 3 или 4 марта может произойти что-нибудь значительное", — сказал Хугербитс.

Он подчеркнул, что в первую неделю марта может наблюдаться сильное или очень сильное сейсмическое событие.

"Это то, что должно насторожить всех. Если вы находитесь в сейсмоопасной зоне, вам всегда нужен план на случай чрезвычайных ситуаций. Когда земля начинает дрожать, вы должны иметь возможность очень быстро выбраться из своего дома или здания. Это спасет жизнь", – пояснил ученый.

Что говорят в РФ о землетрясении

Как передают российские пропагандисты, российские эксперты подвергли критике заявления исследователя. Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин назвал его прорицателем по звездам, а не ученым.

Директор Камчатского отделения Геофизической службы РАН Даниил Чебров заверил, что признаков землетрясения на полуострове нет.

Землетрясения в Турции и Сирии

Утром 6 февраля в Турции произошла серия мощных землетрясений. Землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным в стране с 1939 года – тогда, 84 года назад, погибли почти 33 тысяч человек, около 100 тысяч пострадали.

Землетрясение также произошло в Сирии. Кроме того, нанесен ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан.

Согласно последним данным, число погибших в Турции достигло более 40 тысяч.

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в Турцию украинских спасателей, которые будут задействованы во время разбора завалов.

В Турции спасатели вытащили из-под завалов жилого дома украинку с ее 4-летним сыном. Матери с ребенком удалось выжить после того, как здание рухнуло в результате масштабного землетрясения.

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