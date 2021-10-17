Преемница Кабаевой: в Японии вычислили новую любовницу Путина

Алина Загитова / Instagram.com/azagitova

Российская фигуристка Алина Загитова может стать преемницей любовницы Владимира Путина Алины Кабаевой.

Об этом заявил японский политолог, профессор Университета Цукуба Ицуро Накамура в эфире местной передачи Viking More.

Российские спортсменки, по словам Накамуры, имеют уникальный шанс – стать первой леди государства. И намекнул, что место гимнастки Кабаевой может занять именно Загитова.

Недавно журналист российского издания Спорт-Экспресс Рустам Имамов сфотографировал фигуристку на матче Континентальной хоккейной группы между казанским Ак Барсом и магнитогорским Металлургом.

Когда девушка увидела камеру, то потребовала от Имамова немедленно удалить снимки в резкой форме: "Я вас засужу, у меня большие связи". Россиянин послушался и удалил все материалы.

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"Все ведущие СМИ в России сообщали об этом (о Кабаевой и Путине). Вы можете стать императрицей. Государственная тайна, государственная собственность – все в вашем распоряжении. Конечная цель Загитовой – выйти замуж за президента Путина", – предположил политолог.

Владимир Путин и Светлана Кривоногих:

Ранее СМИ писали, что в 2003 году близкая подруга Владимира Путина – жительница Петербурга Светлана Кривоногих – родила ему дочь, девочку назвали Елизавета.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что впервые слышит о такой женщине.