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Премьер Армении Пашинян заявил об отставке

25 апреля 2021, 10:09
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Чиновник до парламентских выборов не потеряет власть.

Пашинян сказал, что уходит с поста премьера
Никол Пашинян заявил, что уходит с должности премьера / Скриншот

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что покидает пост, чтобы в стране 20 июня состоялись внеочередные выборы в Национальное собрание (парламент).

Чиновник сообщил об отставке в воскресенье, 25 апреля, во время обращения, которое транслировалось в Facebook.

Пашинян добавил, что согласно законам и конституции, до проведения досрочных выборов будет в полном объеме исполнять обязанности премьера.

"Согласно договоренности с президентом (Армен Саркисян – Ред.) и политическими силами, я сегодня ухожу в отставку для проведения... выборов...", – заявил он.

В Армении внеочередные парламентские выборы могут состояться не ранее, чем через 30 дней после того, как законодательный орган распустят. Национальное собрание могут распустить, если на протяжении двух недель оно дважды не изберет нового премьера.

Напомним, в конце марта Никол Пашинян говорил, что уйдет с поста премьера, чтобы в Армении прошли внеочередные выборы парламента.

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