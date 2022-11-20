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Привлекут священников и гипнотизеров: охрану Путина начали готовить к возможному госперевороту - СМИ

20 ноября 2022, 10:59

В РФ боятся, что против кремлевской власти будут использованы СМИ, соцсети, религиозные организации и гипноз. В числе ответных мер планируют "контрвнушение".

Москва, Россия, герб РФ
В Москве готовятся защищать Путина от переворота / Фото pixabay.com

В России начали готовиться к возможному государственному перевороту. Недавно Федеральная служба охраны устроила в Москве планово-тактические учения по нейтрализации угроз терроризма и защиты объектов высших органов власти. Также ФСО готовит личный состав к "массированной идеологической атаке".

Как сообщает The Insider, в РФ боятся, что против кремлевской власти будут использованы СМИ, соцсети, религиозные организации и даже гипноз. В числе ответных мер российские генералы планируют "контрвнушение", проведение еженедельных политзанятий, коллективный поход в храм и выявление офицеров ФСО с неустойчивой психикой и неадекватной реакцией.

За реализацию плана отвечает непосредственно заместитель директора ФСО генерал Александр Комов, который якобы не только отличается повышенной бдительностью, но и внимательно прислушивается к советам астрологов и экстрасенсов.

Кроме того, в РФ опасаются, что враг будет добиваться "снижения психологической устойчивости личного состава, его моральной дезориентации и доведения до состояния неготовности оказывать сопротивление". В числе главных угроз в РФ называют телевидение, радио, печатные СМИ, соцсети, книги, брошюры, листовки и плакаты.

Также ФСО РФ считает, что для госпереворота против Кремля будут использованы общественные движения, неправительственные и религиозные организации. Особый упор делается на неких лиц, "подготовленных для психологического заражения личного состава и обладающих гипнотическими способностями". При этом в в ФСО не уточняют, что это за лица и каким образом они могут загипнотизировать и психологически заразить кремлевскую охрану.

Помимо соцсетей и гипноза в России считают, что противник намерен применить более "изощренные" методы: программные и аппаратные закладки, содержащие функции создания звуковых и визуальных эффектов, психокорректирующие игры, а также химические и биологические рецептуры психологического действия.

Госпереворот в России

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что в России назревает государственный переворот, и он будет таким же внезапным, как бегство российских оккупантов из Харьковской области и с правобережья Херсонщины. По словам Подоляка, сейчас в РФ происходит системный процесс дезинтеграции. Смена власти в РФ может произойти быстрее, чем на это можно надеяться.

Российский оппозиционер и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что военная победа Украины и свержение российского диктатора Владимира Путина прямо взаимосвязаны. В частности, взятие Херсона, вторжение украинских войск в Крым может создать предпосылки для государственного переворота в РФ.

После того как 15 ноября произошел инцидент с попаданием ракеты на территорию Польши, российский диктатор Владимир Путин был за шаг от того, чтобы потерять власть. Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

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