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Госпереворот в Кремле неизбежен, и он будет внезапным – Подоляк

14 ноября 2022, 16:07

Действующие власти страны-агрессора РФ не могут объяснить своим гражданам, почему такая большая страна, как Россия, проигрывает маленькой Украине в войне.

Кремль, Михаил Подоляк
Подоляк заявил, что государственный переворот в Кремле неизбежен/ УНИАН, Офис президента Украины

В России назревает государственный переворот, и он будет таким же внезапным, как бегство российских оккупантов из Харьковской области и с правобережья Херсонщины.

Сейчас в РФ происходит системный процесс дезинтеграции. Смена власти в РФ может произойти быстрее, чем на это можно надеяться. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в новом выпуске программы "Аргумент".

"Это даже не вопрос государственного, а вопрос внутриэлитного переворота. Он может произойти быстрее, чем все ожидают. Это будет как побег из Харьковской или Херсонской области, то есть все будут ждать, что Россия еще что-то может сделать, а она может только немного использовать ракеты и "подергать" Иран. Этот государственный переворот уже завязан и уже бушует", – подчеркнул советник главы Офиса президента Украины.

По словам Подоляка, дезинтеграция в РФ нарастает, потому что действующие власти страны-агрессора не могут объяснить своим гражданам, почему такая большая страна, как Россия, проигрывает маленькой Украине в войне.

Подоляк также спрогнозировал, что нынешняя власть в Кремле "разбежится", и там какое-то время будут продолжаться стихийные процессы управления.

Ранее Подоляк заявил, что приближение зимних холодов и нытье Кремля о переговорах между Украиной и РФ никак не повлияет на деоккупацию украинских территорий. Он отмечает, что никакие хитрости и приемы, к которым может прибегать российская сторона, не помешают украинской армии освобождать территории родного государства от оккупантов.

Напомним, с 21 ноября в Европарламенте состоится голосование о признании России страной-террористом. Как сообщается на сайте Европейской народной партии, которая является крупнейшей политической группой в Европарламенте 176 депутатов из разных стран, голосование состоится на следующей неделе.

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