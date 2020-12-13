​Протесты в Беларуси​: в Минске жестко задержали более 300 человек

В Минске прошли задержания / Tut.by

В Минске, 13 декабря, задержали свыше 300 участников массовой акции против режима президента Беларуси Александра Лукашенко.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 300 граждан — по ст.23.34 КоАП Республики Беларусь за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также по ст.23.4 КоАП за неповиновение законному требованию сотрудников органов внутренних дел", — сообщил официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич, пишет ТАСС.​

Лашкевич проинформировал, что в воскресенье "в различных районах столицы собирались группы граждан — общее количество не превысило восьмисот человек, которые обозначали себя незарегистрированной символикой".

Отметим, на улицах Минска были замечены водометы, военная техника и транспорт силовиков.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов.

Первые акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Были задержаны тысячи человек, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о нескольких погибших протестующих.

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