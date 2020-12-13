​Протесты в Беларуси​: в Минске жестко задержали более 300 человек

На улицах Минска были замечены водометы, военная техника и транспорт силовиков.
В Минске, 13 декабря, задержали свыше 300 участников массовой акции против режима президента Беларуси Александра Лукашенко.
"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 300 граждан — по ст.23.34 КоАП Республики Беларусь за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также по ст.23.4 КоАП за неповиновение законному требованию сотрудников органов внутренних дел", — сообщил официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич, пишет ТАСС.
Лашкевич проинформировал, что в воскресенье "в различных районах столицы собирались группы граждан — общее количество не превысило восьмисот человек, которые обозначали себя незарегистрированной символикой".
Отметим, на улицах Минска были замечены водометы, военная техника и транспорт силовиков.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов.
Первые акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Были задержаны тысячи человек, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о нескольких погибших протестующих.
Протесты в Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- 26 октября, в Беларуси началась общенациональная забастовка. Режим Александра Лукашенко не выполнил ряд требований оппозиции, среди которых – его отставка, прекращение насилия на улицах и освобождение политических заключенных. В мероприятиях принимали участие студенты, школьники и рабочие заводов.