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"Москва, уходи": в российском Хабаровске тысячи людей вышли на протесты

Люди выступают в защиту губернатора Сергея Фургала.

12 июля 2020, 22:12
Протесты в Хабаровске
Протесты в Хабаровске / Фото: Reuters

В России в минувшие выходные Хабаровск и другие города региона охватили массовые протесты, которые поддержали уличными акциями тысячи людей.

Как информирует Радио Свобода, местные жители активно выступают против ареста губернатора края Сергея Фургала.

"Я/Мы Сергей Фургал", "Свободу Фургалу", "Он не давал воровать единороссам" и "Москва, уходи", - скандируют люди по время протестов.

По сведениям очевидцев, на улицы в Хабаровске вышли от 5000 до 35 000 человек, прошли аналогичные акции в Комсомольске-на-Амуре, Эльбане, Солнечном и других городах края. Люди пришли к зданию правительства края и не расходились до глубокой ночи.

Акции проходят под бдительным вниманием российских правоохранителей, которые призывают местных жителей не участвовать в "стихийных митингах". Известно, что в здании правительства находился ОМОН. Четверых наиболее активным протестующих силовики задержали.

Как известно, Фургал – один из немногих руководителей регионов, который не представляет пропрезидентскую партию Единая Россия, он является членом ЛДПР. Политика подозревают в организации двух убийств и покушении на убийство в середине двухтысячных годов, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Как ранее сообщалось, на контрольно-пропускном пункте Еленовка жители оккупированных территорий Донбасса на коленях просили представителей ОБСЕ помочь им попасть домой, поскольку этому препятствуют пророссийские боевики.

Напомним, бывший главарь боевиков "ДНР" Александр Бородай заявил, что Донбасс уже якобы является частью РФ, а в скором времени это будет закреплено в правовом поле.

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