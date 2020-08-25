Протесты в Минске: митинг ко Дню независимости завершился террором

В Минске на центральной площади 25 августа состоялся митинг в честь неофициального Дня независимости, который завершился задержаниями демонстрантом и применением слезоточивого газа.

"Вокруг площади ездят бусы без номеров и, похоже, что задерживают людей с флагами", — пишет издание TUT.BY.

О количестве арестантов не сообщается. Но в милиции заявили, что "производятся задержания в рамках административного процесса".

Участники акции держали бело-красно-белые флаги и плакаты. Шум протеста на площади пытались заглушить громкой музыкой.

"Портфель под мышку — и уходи", "Он не победил", "Лукашенко в отставку", "Не простим", - гласили лозунги на плакатах.

Силовики передвигались на автобусах без номеров и задерживали людей с бело-красно-белыми флагами.

"Минут 20 назад недалеко от остановки схватили человека и закинули в микроавтобус. Задержали человека с флагом недалеко от костела. Парень просто шел с девушкой, ее отпустили", – рассказывают очевидцы.

Состоялся 25 августа митинг и в Гродно. ОМОН использовал слезоточивый газ против участников акции протеста. Демонстранты требовали свободу для 28 сотрудников Гродно Азота, которых задержали накануне.

"Выпускай!" - скандировала толпа.

Нескольких участников акции задержали силовики, некоторых избили.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минске колонна протестующих подошла к резиденции президента Беларуси.

Позже участники массовой акции протеста против фальсификации выборов президента вечером 23 августа ушли от Дворца независимости в Минске, который ранее пытались окружить.

В Министерстве обороны Беларуси пригрозили участникам массовых акций протеста, что они "могут иметь дело с армией".