В Сербии бунтуют против карантина: полиция применила слезоточивый газ

В Сербии продолжаются протесты / Фото twitter.com/BIRNSrbija

В Сербии продолжаются протесты, которые вспыхнули 7 июля на фоне ужесточения карантинных мер из-за ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса.

Теперь протестами охвачен и второй по величине город в стране - Нови-Сад. Там демонстранты попытались взять штурмом офис одного из региональных вещателей. Вмешалась полиция, после этого протестующие пошли колонной в сторону мэрии. Некоторые из них бросали в здание камни и другие предметы, передает Радио Свобода.

Тем временем в столице Сербии – Белграде – в ночь на 9 июля полиция применила слезоточивый газ против протестующих, которые зашли в здание парламента.

Отметим, карантин в Сербии отменили еще в июне. Вскоре эпидемиологическая ситуация в стране начала резко ухудшаться. СМИ сообщали о переполненных пациентами с COVID-19 больницах. 7 июля был зафиксирован абсолютный рекорд в стране с начала эпидемии - 13 жертв коронавируса.

7 июля президент Александр Вучич объявил о введении в Белграде комендантского часа. Вечером 7 июля в столице Сербии вспыхнули протесты, которые сопровождались беспорядками, драками с полицией и требованиями отставки главы государства.

По данным сербской полиции, за первую ночь беспорядков в Белграде пострадали около 20 демонстрантов и более 40 сотрудников силовых структур. Митингующие также подожгли пять полицейских авто.

Как сообщал Главред, в июне в Риме сотни людей вышли на митинг против коронакризиса. Демонстранты требовали отставки правительства. Акция протеста переросла в столкновения с полицией.