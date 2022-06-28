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Путин был коварным мальчиком, в драках царапался, кусался, жил с крысами - друзья

28 июня 2022, 04:22

Путин был коварным и подлым еще самого детства - он дрался в школьных потасовках до конца, терроризировал своих обидчиков и доводил до отчаяния учителей.

Путин Россия
Путин в детстве был коварным и подлым - СМИ / Коллаж Reuters, УНИАН

Лидер страны-агрессора Владимир Путин был коварным и подлым еще самого детства - он дрался в школьных потасовках до конца, терроризировал своих обидчиков и доводил до отчаяния учителей, пишет The Times со ссылкой на его учителей и одноклассников.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. У его родителей было еще двое детей: сын Альберт, который умер младенцем от коклюша в 1934 году и сын Виктор, который умер в возрасте 2 месяцев в блокадном Ленинграде в 1942 году.

Детство Путина прошло в подворотнях ленинградских коммуналок, где выживал только сильнейший. Парню из бедной семьи приходилось драться со шпаной, и он сам был точно такой же шпаной.

В подростковом возрасте Владимир Путин был членом дворовой банды. Его мать занималась уборкой чужих домов, а отец после войны получил низкооплачиваемую работу на заводе. Из дворовой банды Путин сбежал - после того, как главарь попал под арест.

Терроризировал всю школу

Еще в детстве и юношестве Владимира Путина обзывали подлым и говорили, что он приносит только проблемы. Его жестокость и непримиримость доводила до отчаяния учителей и друзей задолго до того, как он решил напасть на Украину.

Бывшие школьные приятели рассказывали, что он терроризировал свою школу в Дзержинском районе Ленинграда и приходил в бешенство, если кто-то затевал с ним драку.

Учительница призналась, что неорганизованный юноша доводил ее до отчаяния и определенно вызывал проблемы.

По словам лучшего друга детства Путина Виктора Борисенко, он первым вступал в драку, когда она вспыхивала. Говорит, что тот мог подраться с кем угодно и страха у него не было совершенно.

"Ему в голову не приходило, что другой мальчик сильнее и может его побить. Если его обижал какой-нибудь неуклюжий парень, он прямо прыгал на него - царапал, кусал, выдергивал клочья волос. Он не был самым сильным в нашем классе, но в драке мог победить любого, потому что впадал в бешенство и дрался до конца", - подчеркнул Борисенко.

Вырос с тараканами и крысами

Владимир Путин вырос в грязной квартире с тараканами, которую его родители делили еще с двумя семьями. Отопления и ванной комнаты в этой квартире не было. Во дворе этого дома бегали крысы, и будущий тиран номер один гонялся за ними с палкой.

Охота на крыс закончилась плачевно - он загнал в угол самую крупную и та напала на него. Позже он сказал, что "никто не должен быть загнан в угол. Никто не должен становиться в ситуацию, из которой нет выхода".

Позже Путин рассказывал, что не чувствовал себя в детстве обиженным или несчастным. Он заработал себе плохую репутацию в начальной школе и в 12 лет его перевели в среднюю школу.

Классный руководитель Вера Гуревич была жесткой женщиной, с отличной скоростью и памятью.

В 16 лет захотел стать шпионом

А затем Путин занялся самбо, смешанными единоборствами и его оценки стали лучше. От идеи стать автопилотом он отказался и уже в 16 лет начал наводить справки о том, как попасть в КГБ.

Он окончил школу и в 1970 году поступил на юридический факультет. В 1975 году он был принят в звании младшего лейтенанта в КГБ, где активно продвигался по служебной лестнице до 1990 года.

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