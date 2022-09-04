Путин начал охоту на ведьм: генералов РФ выгоняют за поражения в войне с Украиной

Владимир Путин / Reuters

Кремлевская верхушка приняла решение об увольнении ряда ключевых российских генералов после провальных результатов войны с Украиной.

Как пишет в своем Telegram-канале журналист Роман Цимбалюк, полетели головы генералов РФ в связи с неудовлетворительными результатами в проведении "специальной военной операции".

По его данным, своих должностей лишились сразу несколько важных фигур в армии РФ.

Среди них – командующие военными округами и армиями страны-агрессора.

Уволены из ВС РФ следующие генералы:

генерал-лейтенант Андрей Сычевой – с должности командующего Западного военного округа;

генерал-лейтенант Владислав Ершов – с должности командующего 6 общевойсковой армии Западного военного округа;

генерал-майор Вячеслав Гуров –с должности командующего 1 танковой армии Западного военного округа;

генерал-лейтенант Яков Рязанцев – с должности командующего 49 общевойсковой армии Южного военного округа.

Ранее сообщалось, что власти страны-агрессора России начали искать и показательно наказывать "крайних" в своих огромных неудачах и потерях на войне против Украины. "Под раздачу" попали ряд представителей военного руководства российской армии.

Таким образом российские власти пытаются уменьшить для себя последствия политической и уголовной ответственности, которая настигнет их в будущем.

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