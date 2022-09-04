Путин начал охоту на ведьм: генералов РФ выгоняют за поражения в войне с Украиной

Своих должностей лишились сразу несколько важных фигур в армии РФ, рассказал Роман Цимбалюк.
Кремлевская верхушка приняла решение об увольнении ряда ключевых российских генералов после провальных результатов войны с Украиной.
Как пишет в своем Telegram-канале журналист Роман Цимбалюк, полетели головы генералов РФ в связи с неудовлетворительными результатами в проведении "специальной военной операции".
По его данным, своих должностей лишились сразу несколько важных фигур в армии РФ.
Среди них – командующие военными округами и армиями страны-агрессора.
Уволены из ВС РФ следующие генералы:
- генерал-лейтенант Андрей Сычевой – с должности командующего Западного военного округа;
- генерал-лейтенант Владислав Ершов – с должности командующего 6 общевойсковой армии Западного военного округа;
- генерал-майор Вячеслав Гуров –с должности командующего 1 танковой армии Западного военного округа;
- генерал-лейтенант Яков Рязанцев – с должности командующего 49 общевойсковой армии Южного военного округа.
Ранее сообщалось, что власти страны-агрессора России начали искать и показательно наказывать "крайних" в своих огромных неудачах и потерях на войне против Украины. "Под раздачу" попали ряд представителей военного руководства российской армии.
Таким образом российские власти пытаются уменьшить для себя последствия политической и уголовной ответственности, которая настигнет их в будущем.
Читайте еще:
- Фантазер-вояка: Шойгу похвастался уже четвертым мнимым "захватом" поселка Пески на Донбассе
- Между Шойгу и Золотовым вспыхнула война за статус нового путинского фаворита - СНБО
- В Кремле начались разборки: в РФ рассказали о войне за место Шойгу