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Путин начал охоту на ведьм: генералов РФ выгоняют за поражения в войне с Украиной

4 сентября 2022, 19:51

Своих должностей лишились сразу несколько важных фигур в армии РФ, рассказал Роман Цимбалюк.

Путин, военные, Шойгу, Кирилл
Владимир Путин / Reuters

Кремлевская верхушка приняла решение об увольнении ряда ключевых российских генералов после провальных результатов войны с Украиной.

Как пишет в своем Telegram-канале журналист Роман Цимбалюк, полетели головы генералов РФ в связи с неудовлетворительными результатами в проведении "специальной военной операции".

По его данным, своих должностей лишились сразу несколько важных фигур в армии РФ.

Среди них – командующие военными округами и армиями страны-агрессора.

Уволены из ВС РФ следующие генералы:

  • генерал-лейтенант Андрей Сычевой – с должности командующего Западного военного округа;
  • генерал-лейтенант Владислав Ершов – с должности командующего 6 общевойсковой армии Западного военного округа;
  • генерал-майор Вячеслав Гуров –с должности командующего 1 танковой армии Западного военного округа;
  • генерал-лейтенант Яков Рязанцев – с должности командующего 49 общевойсковой армии Южного военного округа.
Путин начал охоту на ведьм: генералов РФ выгоняют за поражения в войне с Украиной

Ранее сообщалось, что власти страны-агрессора России начали искать и показательно наказывать "крайних" в своих огромных неудачах и потерях на войне против Украины. "Под раздачу" попали ряд представителей военного руководства российской армии.

Таким образом российские власти пытаются уменьшить для себя последствия политической и уголовной ответственности, которая настигнет их в будущем.

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Владимир Путин Роман Цимбалюк война России и Украины
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