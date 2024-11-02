Путин не ограничится войсками с КНДР: с кем еще диктатор может подписать "соглашения"

Политолог считает, что Путин может привлечь военных из Ирана в войну против Украины.

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Путин может подписать новые "соглашения" / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Путин может подписать "сделку" с Ираном

Лидер РФ не стремится к перемирию

Вероятно, Владимир Путин на сделке с КНДР не остановится. Политический эксперт, Александр Морозов в эфире Эспрессо высказал мнение, что диктатор может попытаться наладить подобное сотрудничество с Ираном.

Эксперт отмечает, что Путин, как всегда, объяснит присутствие иранских войск в России военными учениями или тренировками.

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"При этом в Кремле будут говорить, что да, никаких ограничений нет, и они могут участвовать со стороны Кремля в военных действиях против Украины.", - рассказывает Морозов.

Он добавляет, что подобные действия Путина будут свидетельствовать об эскалации.

"Несомненно, такой демонстративный шаг Путина, направленный на то, чтобы показать: нет никаких мирных переговоров, никакого перемирия, не надо морочить себе голову перемирием, наши намерения вот такие, мы будем дальше создавать проблемы, в том числе и для международной безопасности, буквально наглядно конструируя эту ось: Россия - КНДР - Иран. Это, конечно, безумие. Но такова наглядная логика Кремля сейчас", - подчеркнул политолог.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Кто такой Александр Морозов Александр Морозов - российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. - шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 - преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 - сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

Участие КНДР в войне против Украины - последние новости

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что примерно 10 000 северокорейских солдат прибыли для военных тренировок в восточные регионы России. Некоторых из них уже переместили ближе к границе с Украиной.

Позже Главред писал, что Северная Корея уже перебросила в страну-агрессора России 12 тысяч своих военных, 25% из которых находятся в Курской области. По словам руководителя ЦПД, эти войска Кремль планирует привлечь к боям непосредственно в подразделениях армии РФ. Для этого Россия уже подготовила им документы и форму.

Впоследствии выяснилось, что для солдат КНДР поездка в Россию и участие в российско-украинской войне может быть даже поводом для гордости, а еще она рассматривается ими как редкий шанс хорошо заработать и достичь привилегированного положения.

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