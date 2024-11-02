Путин не ограничится войсками с КНДР: с кем еще диктатор может подписать "соглашения"

Ключевые тезисы:
- Путин может подписать "сделку" с Ираном
- Лидер РФ не стремится к перемирию
Вероятно, Владимир Путин на сделке с КНДР не остановится. Политический эксперт, Александр Морозов в эфире Эспрессо высказал мнение, что диктатор может попытаться наладить подобное сотрудничество с Ираном.
Эксперт отмечает, что Путин, как всегда, объяснит присутствие иранских войск в России военными учениями или тренировками.
"При этом в Кремле будут говорить, что да, никаких ограничений нет, и они могут участвовать со стороны Кремля в военных действиях против Украины.", - рассказывает Морозов.
Он добавляет, что подобные действия Путина будут свидетельствовать об эскалации.
"Несомненно, такой демонстративный шаг Путина, направленный на то, чтобы показать: нет никаких мирных переговоров, никакого перемирия, не надо морочить себе голову перемирием, наши намерения вот такие, мы будем дальше создавать проблемы, в том числе и для международной безопасности, буквально наглядно конструируя эту ось: Россия - КНДР - Иран. Это, конечно, безумие. Но такова наглядная логика Кремля сейчас", - подчеркнул политолог.
Кто такой Александр Морозов
Александр Морозов - российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. - шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 - преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 - сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.
В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.
Участие КНДР в войне против Украины - последние новости
Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что примерно 10 000 северокорейских солдат прибыли для военных тренировок в восточные регионы России. Некоторых из них уже переместили ближе к границе с Украиной.
Позже Главред писал, что Северная Корея уже перебросила в страну-агрессора России 12 тысяч своих военных, 25% из которых находятся в Курской области. По словам руководителя ЦПД, эти войска Кремль планирует привлечь к боям непосредственно в подразделениях армии РФ. Для этого Россия уже подготовила им документы и форму.
Впоследствии выяснилось, что для солдат КНДР поездка в Россию и участие в российско-украинской войне может быть даже поводом для гордости, а еще она рассматривается ими как редкий шанс хорошо заработать и достичь привилегированного положения.
Читайте также:
- Вступление КНДР в войну: как такой шаг повлияет на решение по ударам по РФ - ОП
- Удар Запада по войскам КНДР в Украине: в США призвали сделать решительный шаг
- Китай сделал циничное заявление о сотрудничестве КНДР и России
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред