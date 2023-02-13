Путин под наблюдением онколога: в РФ засекретили закупки "Кремлевки"

В РФ с государственного сайта закупок исчезли контракты ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами президента РФ (ЦКБ).
Об этом идет речь в материале расследовательского проекта "Система".
Отмечается, что данные пропали с сайта не ранее сентября 2022 года. Сейчас документы невозможно найти ни через строку поиска, ни через переход по прямой ссылке.
По словам директора "Трансперенси интернешнл — Россия" Ильи Шуманова, расходы на обеспечение деятельности президента могут быть засекречены согласно поправкам к закону "О контрактной системе". Решение о том, засекречивать закупки или нет, принимает само учреждение.
Отметим, что по данным журналистов, согласно данных госзакупок, чаще всего Путина сопровождают хирург-специалист по раку щитовидной железы и ЛОР. Также отмечалось, что в разных поездках президента сопровождали от 6 до 13 специалистов.
Что известно о болезнях Путина
Ранее сообщалось, что движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.
При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать.
Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.
В свою очередь известный врач Евгений Комаровский говорит, что не стоит наедятся на то, что в ближайшее время президент РФ Владимир Путин умрет.
Он обратил внимание на то, что у хозяина Кремля пока не видно критических проявлений болезни.
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