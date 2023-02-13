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Путин под наблюдением онколога: в РФ засекретили закупки "Кремлевки"

13 февраля 2023, 15:57
Чаще всего Владимира Путина в поездках сопровождают хирург-специалист по раку щитовидной железы и ЛОР.
Путин, врачи
Владимир Путин наблюдается у онкологов / kremlin.ru

В РФ с государственного сайта закупок исчезли контракты ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами президента РФ (ЦКБ).

Об этом идет речь в материале расследовательского проекта "Система".

Отмечается, что данные пропали с сайта не ранее сентября 2022 года. Сейчас документы невозможно найти ни через строку поиска, ни через переход по прямой ссылке.

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По словам директора "Трансперенси интернешнл — Россия" Ильи Шуманова, расходы на обеспечение деятельности президента могут быть засекречены согласно поправкам к закону "О контрактной системе". Решение о том, засекречивать закупки или нет, принимает само учреждение.

Отметим, что по данным журналистов, согласно данных госзакупок, чаще всего Путина сопровождают хирург-специалист по раку щитовидной железы и ЛОР. Также отмечалось, что в разных поездках президента сопровождали от 6 до 13 специалистов.

Что известно о болезнях Путина

Ранее сообщалось, что движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.

При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать.

Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.

В свою очередь известный врач Евгений Комаровский говорит, что не стоит наедятся на то, что в ближайшее время президент РФ Владимир Путин умрет.

Он обратил внимание на то, что у хозяина Кремля пока не видно критических проявлений болезни.

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