Путин приказал засекретить данные о Кабаевой: в РФ назвали причину

Реестр отчетности зачистили после введения против Алины Кабаевой западных санкций.
В РФ из открытых баз данных исчезли все сведения о холдинге Национальная Медиа Группа, который ранее возглавляла возлюбленная президента РФ Владимира Путина Алина Кабаева.
Реестр зачистили после введения против Кабаевой санкций. Власти удаляют из интернета финансовую отчетность и других российских компаний, сообщает Можем объяснить.
Отмечается, что из общероссийского ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО) были удалены финансовые документы всех юрлиц.
Данные о зарплате экс-гимнастки, которая считается неофициальной женой президента Путина, все же просочились в СМИ. Пребывая на должности топ-менеджера, Алина зарабатывала около 1 млн рублей в день. Теперь же данные этой структуры вообще засекречены.
Канал также сообщает, что тотальная зачистка документов связана с постановлением правительства РФ от 18 марта "Об особенностях доступа к информации…". Премьер Мишустин фактически разрешил компаниям не раскрывать свое финансовое состояние.
Что известно о Национальной Медиа Группе
Раньше в ГИР БО можно было найти пояснения и аудиторские заключения - например, про медиахолдинг Национальная Медиа Группа, которому принадлежат Первый канал, РЕН ТВ, МИЦ "Известия" и другие СМИ.
Из отчета за 2020 год следовало, что на зарплаты руководства НМГ было потрачено более 1,7 млрд рублей. При этом аудиторская компания PricewaterhouseCoopers в своем докладе сообщала об отказе медиагруппы раскрыть точные цифры — например, доходов председателя совета директоров Алины Кабаевой и президента Кирилла Ковальчука.
Напомним, Алина Кабаева возглавляла совет директоров компании с 2014 года после того, как досрочно сложила полномочия депутата Госдумы.
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Ранее сообщалось о том, что Путин приехал в Сочи, где праздновала день рождения Алина Кабаева.
Накануне его видели в Сочи, где он посетил образовательный центр Сириус. Как пишет The Mirror, это может быть лишь прикрытием, а настоящая причина приезда Путина в Сочи – празднование 39-го дня рождения Кабаевой.
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