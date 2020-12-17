Путин рассказал, кому принадлежит Нагорный Карабах

Нагорный Карабах - это территория Азербайджана, - Путин / Скриншот YouTube

Обострение армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе произошло не по причине вмешательства внешних игроков. Многочисленные перестрелки со временем переросли в боестолкновения. Данная территория, согласно международному праву, принадлежит Азербайджану.

Об этом российский президент Владимир Путин заявил в ходе своей пресс-конференции в четверг, 17 декабря, комментируя ситуацию с развитием нагорно-карабахского конфликта.

По его словам, к вспышке военного противостояния Армении и Азербайджана в Карабахе привело не внешнее влияние, а множественные перестрелки и другие проблемные моменты, которые в итоге стали причиной обострения военной конфронтации.

"Не думаю, что произошло это в связи с каким-то вмешательством извне. Многократно же возникали трения, перестрелки и мелкие стычки. В итоге это вылилось в конфликт", - сказал Путин.

При этом политик акцентировал внимание на том, что территория Нагорного Карабаха, согласно международному законодательству – неотъемлемая часть республики Азербайджан. Армения, в свою очередь, независимости НКР не признавала.Читайте такжеАзербайджан начал новое военное наступление в Нагорном Карабахе

"Нагорный Карабах с позиций международного права является частью Азербайджана", - добавил Путин.

Также он подчеркнул, что недавнее нарушение режима прекращения огня было единичным, а Россия может усилить свой миротворческий контингент в регионе.

Война в Нагорном Карабахе