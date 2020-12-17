Путин рассказал, кому принадлежит Нагорный Карабах

Обострение в Нагорном Карабахе произошло не связано с внешним влиянием на конфликт, считает Владимир Путин.
Обострение армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе произошло не по причине вмешательства внешних игроков. Многочисленные перестрелки со временем переросли в боестолкновения. Данная территория, согласно международному праву, принадлежит Азербайджану.
Об этом российский президент Владимир Путин заявил в ходе своей пресс-конференции в четверг, 17 декабря, комментируя ситуацию с развитием нагорно-карабахского конфликта.
По его словам, к вспышке военного противостояния Армении и Азербайджана в Карабахе привело не внешнее влияние, а множественные перестрелки и другие проблемные моменты, которые в итоге стали причиной обострения военной конфронтации.
"Не думаю, что произошло это в связи с каким-то вмешательством извне. Многократно же возникали трения, перестрелки и мелкие стычки. В итоге это вылилось в конфликт", - сказал Путин.
При этом политик акцентировал внимание на том, что территория Нагорного Карабаха, согласно международному законодательству – неотъемлемая часть республики Азербайджан. Армения, в свою очередь, независимости НКР не признавала.Читайте такжеАзербайджан начал новое военное наступление в Нагорном Карабахе
"Нагорный Карабах с позиций международного права является частью Азербайджана", - добавил Путин.
Также он подчеркнул, что недавнее нарушение режима прекращения огня было единичным, а Россия может усилить свой миротворческий контингент в регионе.
Война в Нагорном Карабахе
- Наиболее масштабное за последние годы обострение многолетнего армяно-азербайджанского вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 октября и продлилось до 9 ноября, когда Ереван, Баку и Москва подписали заявление о прекращении огня.
- Согласно договоренностям, миротворческий военный контингент России размещен на новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора.
- Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не могла оказать военную помощь Армении по Карабаху в рамках ОДКБ, и подчеркивал принадлежность региона Азербайджану.
- 12 декабря ситуация в районе Нагорного Карабаха обострилась из-за проблем в процессе демаркации границ. Азербайджан заявил о том, что Баку претендует на села Хцаберд и Ин Тахер (Ин Тахлар) в Гадрутском районе и начал военное наступление в данном направлении.