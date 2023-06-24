"Путин самоустранился": в Сети выяснили, кому предложили взять власть в РФ

Часть распоряжений от имени президента отдает Николай Патрушев, он же контролирует и координирует действия силовиков и частично руководства военного блока.

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Путин со вчерашнего дня якобы не принял ни одного решения и фактически самоустранился / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин открыто призвал к мятежу в России и требует расправы над министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым. При этом российский диктатор Владимир Путин, хотя регулярно получает отчеты о происходящем, со вчерашнего дня не принял ни одного решения и фактически самоустранился. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ.

"Руководство из силового блока во главе с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым считает, что мятеж Пригожина должен быть жёстко подавлен. Путину предоставили несколько вариантов силовой нейтрализации мятежников, но он отказался даже обсуждать эти варианты. Президент практически самоустранился от решения текущего кризиса", - говорится в сообщении.

По данным канала, часть распоряжений от имени президента отдает Николай Патрушев, он же контролирует и координирует действия силовиков и частично руководства военного блока.

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"Ночью от нескольких влиятельных людей из окружения президента Патрушеву поступило предложение взять полный контроль над управлением страной в свои руки, но пока секретарь Совбеза отказался от предложения", - сообщили на канале.

Также, по данным генерала СВР, Шойгу и Герасимов получили от Патрушева поддержку.

"Патрушев во время совещания заявил, что считает невозможным сценарий захвата власти в России Пригожиным. По мнению секретаря Совбеза, у руководства ЧВК Вагнера нет для этого сил и средств. После доклада о взятии Ростова под контроль ЧВК Вагнера Путин отправился спать", - добавили на канале.

Что происходит в России

23 июня вечером главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил кадровых военных Минобороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. По его словам, теперь 25 тысяч вагнеровцев намерены разобраться с Минобороны.

После этого в Москве, Ростове, а также других городах РФ начала появляться военная техника. В Кремле сказали, что Путин "в курсе ситуации". ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина и обвинила его в призыве к военному мятежу.

Вагнеровцы, вероятно, двигаются колоннами на Москву.

24 июня Пригожин утром сказал, что боевики Вагнера взяли под контроль все военные объекты в городе Ростов-на-Дону. По его словам, за ночь они сбили 3 самолета войск РФ.

ЧВК Вагнера уже в Воронеже и, вероятно, контролируют город.

В Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим контртеррористичекой операции.

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