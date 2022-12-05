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Путина нужно привлечь к ответственности за военные преступления в Украине – Макрон

5 декабря 2022, 09:02

Глава Кремля Владимир Путин надеется, что Запад устанет от войны и санкций против страны-агрессора России, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон, Путин
Нужно собрать все доказательства военных преступлений России в Украине - Макрон / Reuters

Руководителя государства-оккупанта России Владимира Путина нужно привлечь к ответственности за военные преступления в Украине. Ракетные удары по гражданской инфраструктуре – это тоже военное преступление. Нужно собирать доказательства и запускать юридические процессы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В интервью CBS News он сказал о том, что Путин должен понести ответственность за военные преступления против Украины. В том числе и за ракетные удары по гражданской инфраструктуре.

"Это - военное преступление", - отметил Макрон.

На вопрос журналиста о том, должен ли конкретно Путин ответить за военные преступления, Макрон дал утвердительный ответ.

"Мы должны собрать все доказательства военных преступлений. И это то, что мы делаем, отправляя в Украину полицейских и экспертов... Мы должны запустить все юридические инициативы. Поэтому мой ответ - да", - считает президент Франции.

Макрон призывает говорить с Путиным

Глава французского государства считает, что продолжает говорить с Путиным и считает необходимым сохранение диалога.

"Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что я считаю, что лучший способ восстановить взаимодействие - это сохранить этот прямой канал. Изоляция - это худшая вещь, особенно для такого лидера", - говорит Макрон.

Также он добавил, что Западу следует продолжать поддерживать Украину. Ставка Путина на усталость мира от войны и санкций против России не должна сработать.

"Понятно, что Россия, и особенно президент Путин, решили взять на вооружение по крайней мере энергию и продовольствие, создав много - дефицит, нестабильность и инфляцию. И я думаю, что его ставка - это усталость от войны и усталость от санкций", - добавил президент Франции.

Кроме того, политик убежден – завершить войну России против Украины можно только путем переговоров.

"Я думаю, что важно донести месседж, что это украинцам решать, что единственный способ найти решение - это переговоры", - подчеркнул Эммануэль Макрон.

Макрон призвал предоставить "гарантии безопасности" России

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что РФ, дескать, должна получить свои "гарантии" в рамках будущей концепции европейской безопасности. По мнению Макрона, "гарантии" Москве должны быть предоставлены, когда она вернется к переговорам.

Однако он также отметил, что решение о диалоге Украины и России должен принимать Киев.

"Вы думаете, что когда мы проходили испытания, связанные с Эльзасом и Лотарингией, мы бы хотели, чтобы мировой лидер говорил нам сделать то или иное? Так и здесь — это решать украинскому народу самостоятельно, а не нам решать, на каких условиях, как и когда (проводить переговоры с РФ), - подчеркнул Макрон.

Секретарь СНБО Алексей Данилов раскритиковал призывы Макрона о "гарантиях безопасности" для России. Он резко подчеркнул, что "время подковерной дипломатии уже прошло". Как полагает Данилов, это Россия должна дать гарантии безопасности миру и Европе. Для этого страну-агрессора нужно лишить ядерного и других вооружений.

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Другие новости:

Владимир Путин Эммануэль Макрон война России и Украины военные преступления России
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