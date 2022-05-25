Путинский чиновник посмеялся над хозяином в его присутствии: видео

Чиновник Путина посмеялся над хозяином в его присутствии / скриншот

Президента РФ Владимира Путина публично высмеял один из членов правительства.

Инцидент произошел во время обращения российского диктатора к своим подопечным.

"С 1 июля текущего года на 10% будет повышен минимальный размер оплаты труда, до 15 тысяч 279 рублей в месяц", — заявил Путин.

Такая сумма не впечатлила одного из членов правительства.

"Как много", - иронично обратился он к соседу.

Напомним, ранее в Сети высмеяли Путина в его бункере. Компанию российскому диктатору на яркой карикатуре составили Сергей Лавров, Александр Лукашенко, Сергей Шойгу, Рамзан Кадыров и даже пропагандисты Скабеева и Соловьев.

Также мы писали, что встреча президентов России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана стала поводом для шуток в сети.

Читайте также: