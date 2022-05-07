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Гордон показал "эксклюзивные кадры" из бункера Путина

7 мая 2022, 10:15

Журналист высмеял поведение высшего руководства РФ.

Гордон показал "эксклюзивные кадры" из бункера Путина / скриншот

Не секрет, что президент РФ долгое время находился в бункере на Валдае. По информации СМИ он находится там до сих пор.

На своей страничке в Instagram журналист Дмитрий Гордон опубликовал карикатуру, на которой высшие чины РФ находятся в бункере на Урале или в Сибири.

Компанию российскому диктатору составили Сергей Лавров, Александр Лукашенко, Сергей Шойгу, Рамзан Кадыров и даже пропагандисты Скабеева и Соловьев.

instagram.com/gordondmytro/

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, который ранее не исключил, что в РФ началась партизанская война, считает, что российские генералы боятся докладывать кремлевскому диктатору Владимиру Путину плохие новости о войне в Украине. Из-за этого в его бункере началась паника.

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