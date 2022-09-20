Путину не хватает "пушечного мяса": со скрипом ищет, кого отправить на войну - Белый дом

В США заявили о подготовке эскалации Владимиром Путиным / УНИАН, Reuters

Вероятная мобилизация в России свидетельствует о трудностях, которые перед ней предстали в ходе полномасштабной войны в Украине, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Как и в случае подготовки псевдореферендумов, это отражение трудностей России в Украине. Он (Путин) может прибегнуть к частичной мобилизации, чтобы заставить еще больше россиян участвовать в жестокой войне в Украине", – отметил он в ходе брифинга.

По словам Салливана, России "нужно больше людей", причем не только на Донбассе, где они продолжают наступательные действия, но и там, где они пытаются сдержать контрнаступление украинских войск.

"Россия со скрипом ищет, кого бы отправить на войну. Это действия не уверенной в себе страны, не проявление силы – как раз наоборот. И США и наши союзники и партнеры среди международного сообщества будут противостоять этим очевидным усилиям со стороны России и твердо поддерживать Украину и ее народ", – подчеркнул советник Байдена по нацбезопасности.

В свою очередь в Пентагоне заявляют, что заявления лидеров самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" о проведении референдумов о присоединении к Российской Федерации являются отвлекающим маневром после успешного контрнаступления Украины, сообщает CNN.

"Это просто информационная операция, которая призвана отвлечь внимание от того сложного состояния, в котором сейчас находятся российские военные", - заявил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

Райдер назвал призывы к проведению референдумов частью российской "игры".

"Мы видели, как они делали это в 2014 году, и это выглядит примерно так: Сначала марионеточные чиновники, как вы видите в прессе сейчас, заявляют, что собираются провести референдумы, а затем они будут использовать это как основу для того, чтобы попытаться заявить о легитимности аннексии суверенной украинской территории", - сказал он.

По его словам, референдумы не будут иметь никакого доверия и не повлияют на поддержку Украины со стороны США.

"Никто не будет воспринимать такие фиктивные референдумы с доверием, и США, безусловно, не признают результаты любых фиктивных выборов. Мы продолжим работать с Украиной и нашими международными партнерами, чтобы оказать им необходимую поддержку", - сказал Райдер.

Напомним, ранее Госдума России в целом приняла поправки в Уголовный кодекс. Там появились понятия "мобилизация" и "военное время". Если военный самовольно покинет часть в период мобилизации, ему может грозить уголовная ответственность на срок до 10 лет. Далее изменения должен утвердить Совет Федерации.

Эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал США в отставке Бен Ходжес считает, что РФ потребуется несколько месяцев, пока новых солдат экипируют, научат и подготовят к отправке в бой.

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