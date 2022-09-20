УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путину не хватает "пушечного мяса": со скрипом ищет, кого отправить на войну - Белый дом

20 сентября 2022, 21:15

Россия со скрипом ищет, кого бы отправить на войну, подчеркнул Джейк Салливан.

Путин, США
В США заявили о подготовке эскалации Владимиром Путиным / УНИАН, Reuters

Вероятная мобилизация в России свидетельствует о трудностях, которые перед ней предстали в ходе полномасштабной войны в Украине, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Как и в случае подготовки псевдореферендумов, это отражение трудностей России в Украине. Он (Путин) может прибегнуть к частичной мобилизации, чтобы заставить еще больше россиян участвовать в жестокой войне в Украине", – отметил он в ходе брифинга.

По словам Салливана, России "нужно больше людей", причем не только на Донбассе, где они продолжают наступательные действия, но и там, где они пытаются сдержать контрнаступление украинских войск.

"Россия со скрипом ищет, кого бы отправить на войну. Это действия не уверенной в себе страны, не проявление силы – как раз наоборот. И США и наши союзники и партнеры среди международного сообщества будут противостоять этим очевидным усилиям со стороны России и твердо поддерживать Украину и ее народ", – подчеркнул советник Байдена по нацбезопасности.

В свою очередь в Пентагоне заявляют, что заявления лидеров самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" о проведении референдумов о присоединении к Российской Федерации являются отвлекающим маневром после успешного контрнаступления Украины, сообщает CNN.

"Это просто информационная операция, которая призвана отвлечь внимание от того сложного состояния, в котором сейчас находятся российские военные", - заявил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

Райдер назвал призывы к проведению референдумов частью российской "игры".

"Мы видели, как они делали это в 2014 году, и это выглядит примерно так: Сначала марионеточные чиновники, как вы видите в прессе сейчас, заявляют, что собираются провести референдумы, а затем они будут использовать это как основу для того, чтобы попытаться заявить о легитимности аннексии суверенной украинской территории", - сказал он.

По его словам, референдумы не будут иметь никакого доверия и не повлияют на поддержку Украины со стороны США.

"Никто не будет воспринимать такие фиктивные референдумы с доверием, и США, безусловно, не признают результаты любых фиктивных выборов. Мы продолжим работать с Украиной и нашими международными партнерами, чтобы оказать им необходимую поддержку", - сказал Райдер.

Напомним, ранее Госдума России в целом приняла поправки в Уголовный кодекс. Там появились понятия "мобилизация" и "военное время". Если военный самовольно покинет часть в период мобилизации, ему может грозить уголовная ответственность на срок до 10 лет. Далее изменения должен утвердить Совет Федерации.

Эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал США в отставке Бен Ходжес считает, что РФ потребуется несколько месяцев, пока новых солдат экипируют, научат и подготовят к отправке в бой.

Читайте еще:

мобилизация новости США референдум Владимир Путин война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:44

Держится на сосках: молодая жена Цекало втиснула прелести в деревенское платье

21:15

Путину не хватает "пушечного мяса": со скрипом ищет, кого отправить на войну - Белый домВидео

21:10

Тайный сын короля Чарльза III и королевы Камиллы назвал принца Гарри "паршивой овцой"Видео

20:58

Бритни Спирс показала, как в купальнике развлекается на яхте с мужемВидео

20:47

"Добьют Путина": Арестович предрек крах "референдумов" и мобилизации в РФВидео

Реклама
20:36

ВСУ уничтожили элитных спецназовцев из Калининграда: не стало целого подразделения

20:10

Приметы на 22 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы стать счастливееВидео

20:06

Война этой зимой не закончится: Подоляк выступил с прогнозомВидео

19:58

Мощный залп зениток ВСУ: на юге сбит штурмовик РФ и иранский дрон-камикадзеВидео

19:28

Путина отстранят от власти: российский политолог раскрал неожиданный сценарийВидео

19:28

Приметы на 21 сентября: какие 4 вещи нельзя делать на Рождество Богородицы, чтобы в беду не попастьВидео

19:24

Не жизнь, а Санта-Барбара: 3 женщины по знаку зодиака, которым не везет в любвиВидео

19:19

Главное - душою не стареть: как рассчитать свой биологический возраст

19:13

Соседов рассказал, почему Пугачевой ничего не будет за восстание против властей РФ

19:03

Гороскоп на завтра 21 сентября 2022: Ракам – обиды, Стрельцам – деньги, Козерогам – обманВидео

18:52

В Луганске уничтожили "депутата ЛНР": в Сети рассказали о следе ФСБВидео

18:30

"Референдумы" и "мобилизация" ничего не изменят, Украина продолжит освобождать свои территории - КулебаВидео

18:15

Путин и Шойгу обратятся к россиянам насчет "референдумов" на захваченных землях Украины — росСМИВидео

18:03

Зубная паста может заменить 6 магазинных средств: как ее используют в быту

18:01

Глава АВФУ Олег Собуцкий дал ответ Алексею Михайличенко, выступившего в защиту Павелко

Реклама
17:56

"Заметно не повлияет на войну": генерал США о возможной мобилизации в РФВидео

17:33

Вязко и горячо: какая польза от воска и можно ли его естьВидео

17:12

"Батальон положили с полковником": оккупанты жалуются на катастрофические потери в УкраинеВидео

17:11

Сезон простуд: зеленые сопли что значат, чем лечить и нужно ли хвататься за лекарства

17:08

Месяц сказочной удачи: 3 знака зодиака в списке счастливчиков октября

17:04

"У нас там опыт был": Лукашенко заявил о готовности поднять войска против УкраиныВидео

16:39

"За Вову никто воевать не хочет": у россиян "пригорает" из-за путинской мобилизацииФотоВидео

16:36

Почему кремлевские безумцы спешат провести "референдумы"мнение

16:35

"Оказался сенсацией": Королева показала, на что Тарзан променял шест

16:14

"Пугачева подрезала подколенную жилу Путину": Арестович поддержал певицуВидео

16:05

Армия Украины может разгромить войска России за полтора-два месяца – террорист ГиркинВидео

15:59

Грозит штраф или срок: за Пугачеву взялись силовики

15:50

Опытные хозяйки кладут мокрое полотенце и кубики льда в духовку: зачем так делать

15:46

"Гонят по флажках Милошевича": Гиркин рассказал о будущем ПутинаВидео

15:33

С Рождеством Пресвятой Богородицы – душевные поздравления и картинки в светлый праздник

15:27

"Наивный шантаж не сработает": в ОП жестко ответили на анонсированные оккупантами "референдумы"Видео

15:20

Референдум и ядерная бомба, или Путин впервые перестал быть альфа-самцоммнение

15:16

"Госпожу Галкину пользовали с ее согласия": путинист Михалков мерзко оскорбил Аллу Пугачеву

15:05

Госдума России ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация" и "военное время"Видео

14:59

Был уверен, что "РФ своих не бросает": в Украине "демилитаризован" 19-летний оккупант

Реклама
14:58

Генерал разведки спрогнозировал, от чего будет зависеть срок войны в УкраинеВидео

14:49

Вез гумпомощь в "ДНР": в ДТП погиб популярный российский актер и режиссерВидео

14:43

Играйте в лапту: сборную России не пустили на Евро-2024 по футболу

14:32

ВСУ захватили "уникальный трофей" - вражескую машину корректировки огня Канонада

14:31

На Херсонщине и Донбассе оккупанты анонсировали "референдумы" о присоединении к РФ: названа датаВидео

14:06

Россия разразилась угрозой аннексировать оккупированный ДонбассВидео

13:42

Юная дочь Фреймут лукаво приоткрыла живот на фото для фанатовВидео

13:02

В Госдуме РФ разразились угрозами Германии и Британии: предлагают ударить по ним ядерным оружиемВидео

13:02

"Успокоительное для Z-аудитории": Подоляк разнес планы РФ по "референдуму" на ХерсонщинеВидео

12:37

Нападение на ОРДЛО - нападение на Россию: Медведев побредил о псевдореферендумахВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрь
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять