Путину выбирают преемника: эксперт спрогнозировал смену власти в Кремле

В РФ пять военных структур следят друг за другом, опасаясь, что преемником станет кто-то из конкурентов.
Российский политолог, профессор Свободного университета в Риге Дмитрий Орешкин спрогнозировал, кто может стать преемником президента РФ Владимира Путина.
"Преемником Путина будет тот, кого и представить себе нельзя. Самый незаметный, самый придурковатый, который никаких претензий и амбиций не имеет, и это значит, что он самый умный. В этой системе надо именно так и держаться… Так что, преемником будет самый незаметненький, самый серенький, самый скромненький, потому что тем, кто слишком ярко выделяется, сразу голову отрывают", – подчеркнул он в интервью журналистке Елене Трибушной.
Эксперт объяснил, что на сегодня в РФ пять военных структур следят друг за другом, опасаясь, что преемником станет кто-то из конкурентов.
При этом он не исключил, что на место Путина явно претендует бывший президент и премьер России Дмитрий Медведев, который в последнее время активизировался:
"Мне кажется, у него есть внутренние основания претендовать на позицию в результате смены власти, усиление своих административных позиций. А в той системе, которую построил Путин, – кто громче против Запада лает, тот и самый большой молодец", - добавил Орешкин.
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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.
Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.
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