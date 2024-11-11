Разговор Трампа с Путиным: в Британии заметили "хороший знак", детали

В Британии видят признаки продолжения поддержки Вашингтоном Украины.

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США должны не позволить России силой менять мировой порядок / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Что сказал Хили:

Разговор кремлевского диктатора с Трампом может быть "ранним знаком"

Трамп будет поддерживать Украину

Вероятный телефонный разговор российского диктатора Владимира Путина и будущего президента США Дональда Трампа, о котором ходят слухи, в Великобритании считают хорошим знаком для Украины.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Джона Хили. По его словам, звонок из Вашингтона в Москву может свидетельствовать о намерении США продолжать курс по поддержке Украины.

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Британский чиновник не уточнил, соответствуют ли слухи о разговоре Путина и Трампа действительности, однако заверил, если это правда - будущий президент США продолжит политику США по помощи украинской стороне.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

"Если такие страны как Россия могут силой перекраивать международные границы, это сигнал, который подрывает безопасность всех стран", - подчеркнул Хили.

Разговор Трампа с Путиным - что известно

Напомним, в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным впервые после победы на президентских выборах в США. Во время этого разговора они якобы обсудили войну в Украине.

Вероятно, предмет диалога касался и возможных переговоров с Украиной, ведь новоизбранный президент США Дональд Трамп накануне заявил, что намерен "посадить Россию и Украину за стол переговоров" сразу же после того, как приступит к работе в Белом доме.

Впоследствии, как писал Главред, в Кремле опровергли информацию о переговорах новоизбранного президента США Дональда Трампа и российского диктатора и военного преступника Владимира Путина.

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Кто такой Джон Хили? Джон Хили - британский политик, занимающий должность государственного секретаря по вопросам обороны с июля 2024 года. Член Лейбористской партии, бывший член парламента от Роумарш и Конисбро, ранее Вентворт и Вентворт и Дирн с 1997 года, пишет Википедия.

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