Разговор Трампа с Путиным: в Британии заметили "хороший знак", детали

Что сказал Хили:
- Разговор кремлевского диктатора с Трампом может быть "ранним знаком"
- Трамп будет поддерживать Украину
Вероятный телефонный разговор российского диктатора Владимира Путина и будущего президента США Дональда Трампа, о котором ходят слухи, в Великобритании считают хорошим знаком для Украины.
Об этом пишет Sky News со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Джона Хили. По его словам, звонок из Вашингтона в Москву может свидетельствовать о намерении США продолжать курс по поддержке Украины.
Британский чиновник не уточнил, соответствуют ли слухи о разговоре Путина и Трампа действительности, однако заверил, если это правда - будущий президент США продолжит политику США по помощи украинской стороне.
"Если такие страны как Россия могут силой перекраивать международные границы, это сигнал, который подрывает безопасность всех стран", - подчеркнул Хили.
Разговор Трампа с Путиным - что известно
Напомним, в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным впервые после победы на президентских выборах в США. Во время этого разговора они якобы обсудили войну в Украине.
Вероятно, предмет диалога касался и возможных переговоров с Украиной, ведь новоизбранный президент США Дональд Трамп накануне заявил, что намерен "посадить Россию и Украину за стол переговоров" сразу же после того, как приступит к работе в Белом доме.
Впоследствии, как писал Главред, в Кремле опровергли информацию о переговорах новоизбранного президента США Дональда Трампа и российского диктатора и военного преступника Владимира Путина.
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Кто такой Джон Хили?
Джон Хили - британский политик, занимающий должность государственного секретаря по вопросам обороны с июля 2024 года. Член Лейбористской партии, бывший член парламента от Роумарш и Конисбро, ранее Вентворт и Вентворт и Дирн с 1997 года, пишет Википедия.
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