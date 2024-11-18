Решающий момент в войне: Дуда сделал громкое заявление после решения Байдена

Украина имеет сильную поддержку, позиция Запада непоколебима и решительна.

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Разрешение США на удары по РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Главное из заявления президента Польши:

Разрешение США на удары по РФ было очень необходимым

Разговоры с Путиным это ошибка на международном политическом фронте

Разрешение США на использование американского оружия для ударов по территории страны-агрессора России может стать решающим моментом в войне. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Reuters.

По его словам, это решение было очень необходимым.

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"Россия видит, что Украина имеет сильную поддержку и что позиция Запада непоколебима и решительна. Это очень важный, потенциально решающий момент в этой войне", - сказал он.

Дуда также раскритиковал Германию за её заявление о том, что она не будет согласовывать свою политику с политикой США, и выразил неодобрение телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным.

"Германия, возможно, ищет возможности, как отмечает немецкая пресса, достичь какого-то соглашения с Россией, чтобы вернуться к энергетическим контрактам и снова иметь возможность покупать энергоресурсы у России", - подчеркнул президент Польши.

Он отметил, что это ошибка на международном политическом фронте.

"Россия жестоко атакует Украину, а один из лидеров свободного мира, один из лидеров Запада, большая европейская страна, самая сильная экономика Европы, ведет переговоры с агрессором", - добавил Дуда.

Разрешение США на удары по РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 17 ноября президент США Джо Байден впервые разрешил использование Украиной предоставленных США ракет большой дальности для ударов вглубь страны-агрессора России.

В американской администрации надеются, что если северокорейские силы в России понесут серьезный удар, в Пхеньяне могут пересмотреть решение о дальнейшей поддержке России людскими силами, и это будет способствовать неудаче российского контрнаступления для вытеснения украинских сил с Курщины.

В то же время, Зеленький отметил, что дальнобойность является одним из главных пунктов плана усиления Украины, то есть плана победы, который он представил западным партнерам.

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Кто такой Анджей Дуда Анджей Себастьян Дуда (род. 16 мая 1972, Краков, Польская Народная Республика) - польский юрист, политик и государственный деятель, 10-й президент Польши. Кандидат в президенты от партии "Право и справедливость" в президентских выборах 2015 года. Во время первого тура набрал 5,179,092 голосов (34,76 %). Во втором туре голосований, официально получил 51,55 % голосов, победив действующего президента Бронислава Коморовского, который получил 48.45 % голосов. 4 мая 2015 года избран президентом Польши и вступил в эту должность 6 августа 2015 года, пишет Википедия.

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