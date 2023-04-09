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Рейтинг Трампа посыпется, его "растопчут" и "потопят" союзники-республиканцы — Огрызко

Алексей Тесля
9 апреля 2023, 16:49 обновлено 9 апреля, 16:49
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Дональда Трампа начнут "топить" собственные союзники по партии, уверен Владимир Огрызко.
Огрызко, Трамп
Владимир Огрызко спрогнозировал политическую судьбу Дональда Трампа / Коллаж УНИАН

Ситуацию вокруг роста рейтинга Дональда Трампа на фоне судебного процесса над ним прокомментировал дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Это объясняется очень просто - всегда те, кого в чем-то обвиняют, первые несколько недель или больше, выступают в роли жертвы", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт пояснил, что жертва - это то, что среднестатистический избиратель воспринимает как свою собственную боль.

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"А поскольку Трамп говорит, что это преследование, политическая месть, нежелание властей США допустить его к честным выборам, то на определенном этапе его популярность действительно может немного возрасти", — говорит он.

Вместе с тем собеседник уверен, что подобная ситуация изменится в ближайшее время.

"Но давайте подождем пару месяцев - думаю, тогда его начнут топтать и топить собственные союзники по партии. Тот же Де Сантис, вероятно, воспользуется этим на все 100 процентов (да и не только он), и тогда популярность Трампа начнет падать", — добавил Огрызко.

Дело Трампа

Как известно, экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора.

Фальсификация деловых документов, как правило, в Нью-Йорке является обвинением в мелком правонарушении, но повышается до уровня уголовного преступления с максимальным сроком заключения в четыре года, когда "намерение обвиняемого обмануть включает намерение совершить другое преступление или помочь скрыть его совершение".

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