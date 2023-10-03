Режим 'черного лебедя': эксперт раскрыл, кто в РФ больше всего хочет убрать Путина

Службы перехватывают контроль не над Путиным, а над некоторыми потоками, разбираясь между собой, считает Рассвет.

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Рассвет рассказал о власти Путина / коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот: видео

На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, полковником запаса Романом Свитаном. Эксперт рассказал, какие силы и персоналии в России сегодня больше всего заинтересованы в отстранении Путина от власти, и есть ли у них рычаги, чтобы добиться этого.

Свитан рассказал, что в таком заинтересованы силовые ведомства, которые перехватывают контроль над "говорящей головой".

"Причем перехватывают контроль не над Путиным, а над некоторыми потоками, разбираясь между собой, иногда даже без участия Путина, в различных процессах. И эти силы постоянно меняются: то одна сила за Путина против другой силы, то другая сила за Путина против первой силы, и этот танец продолжается постоянно. Причем он зависит от отношений между башнями, а их там не две, а с десяток. А еще в каждой башне много этажей, а на каждом этаже много комнат. Поэтому весь этот процесс очень динамичный", - заявил военный эксперт.

Свитан считает, что сейчас определить очень сложно. Однако, это точно произойдет, возможно, в режиме "черного лебедя".

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с полковником запаса Романом Свитаном:

Кто такой Роман Свитан Рассвет Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Напомним, что Свитан раскрыл, когда Путин может мобилизовать 700 тысяч россиян. Эксперт отметил, что существуют механизмы, которые компенсируют потери противника, и они уже запущены в России. Пока с фронта не выбывает более 1,5-2 тысяч в сутки.

Свитан рассказал, какие действия ВСУ могут подорвать власть Путина. Ситуация не изменится, если ВСУ войдут в Крым или если Крымский мост будет разрушен. По его словам, будет то же, что и при уходе россиян с севера Украины и правого берега Днепра.

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