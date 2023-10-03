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"Готовятся очень тихо": эксперт рассказал о мятежах против Путина

Юлия Куришко
3 октября 2023, 04:20
Однако Владимир Огрызко подчеркивает, что ключевыми будут только наши успехи на фронте.
'Готовятся очень тихо': эксперт рассказал о мятежах против Путина
Огрызко рассказал о бунте в Кремле / коллаж: Главред, фото: Главред, pexels.com

На сайте Главред состоялся чат с дипломатом, бывшим министром иностранных дел Украины, руководителем Центра исследования России Владимиром Огрызко. Он рассказал, есть ли сейчас признаки подготовки к такому мятежу против Путина в России.

Эксперт считает, что такие вещи на публику не выносят, они готовятся очень тихо, но тенденция на смену режима, безусловно, уже очевидна.

"Вопрос лишь в том, что станет триггером к этим изменениям. Я считаю, что главным из них станет не Кадыров, не Чечня, не то, что там сейчас собираются люди, которые хотят перемен, а победа Украины на поле боя. Тогда всем станет понятно, что король голый, что эта недоимперия на грани краха и развала. И тогда автоматически появятся силы, которые будут либо бороться за сохранение этой империи, либо будут предлагать с ней покончить, начать строить что-то другое, новое, возможно, не такое большое, имперское и милитаризованное, а также начнут думать об определенной форме возвращения к разумным отношениям с цивилизованным миром", - пояснил Огрызко.

Однако эксперт подчеркивает, что ключевыми будут только наши успехи на фронте.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с Владимиром Огрызко:

Напомним, что в РФ случайно слили адреса спецслужб Путина в Москве и Петербурге. Центр "Досье" опубликовал данные с московскими и петербургскими адресами ГРУшников и Секретной службы диктатора Владимира Путина и не только.

Экс-глава МИД раскрыл неожиданный сценарий мятежа в РФ. РФ элиты могут решить, что проще отдать кого-то в ссылку и обвинить его в установлении тирании. Однако именно эта среда может стать ключевым в процессе организации восстания.

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