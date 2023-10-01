Путин – "говорящая голова": Свитан рассказал, кто правит Россией

В стране-агрессоре России работает система под названием "коллективный Путин", а сам глава Кремля не принимает решения единолично, считает Роман Свитан.

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Путин - "говорящая голова" своего окружения, а не единоличный руководитель России, - Свитан / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Государством-оккупантом Россией управляет система "коллективный Путин", а сам руководитель Кремля – "говорящая голова" своего ближайшего окружения, среди которых братья Ковальчуки, Ротенберги, Абрамович и другие. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан.

В чате на Главреде он рассказал о том, что Министерство обороны РФ и, в том числе, Путин, контролируют ход войны против Украины. Однако Путин не принимает все решения самостоятельно, а лишь выполняет роль "спикера" одной из групп влияния.

По его словам, в России работает система под условным названием "коллективный Путин", где сам глава государства не является главным руководителем процессами.

"Ход войны контролирует министерство обороны РФ, а оно контролируется и Путиным в том числе. Абсолютно все процессы Путин контролировать не может, поскольку ни один человек на это не способен. В России есть консенсус мнений, принятия решений и определённая система сдержек и противовесов – и всё это называется "коллективный Путин". То есть Путин – это "говорящая голова" его ближайшего окружения: Ковальчуков, Роттенбергов, Абрамовичей, которые принимают решения и дальше пытаются этот корабль под названием "Российская империя", который начинает тонуть, удержать на плаву. Так что Путин – это только "говорящая голова", а не руководитель процессами", - подчеркнул Роман Свитан.

Смотрите чат с Романом Свитаном на Главреде

Ранее военный эксперт Роман Свитан назвал сценарий распада России. Как полагает аналитик, для развития таких событий должен произойти запуск самоопределения национальных республик, таких как Ичкерия, Ингушетия, Татарстан, Бурятия, Якутия, Башкирия и других.

Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко считает, что Украина ударит дальнобойными ракетами по Крыму, и Путину придется сделать выбор: выводить свои войска с оккупированного полуострова или оставаться там до последнего.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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