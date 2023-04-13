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"Режим может исчезнуть за три дня": Арестович объяснил, почему Путин до сих пор живой

Анна Ярославская
13 апреля 2023, 01:30
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На президента страны-агрессора работает мощная кремлевская медицина, его поддерживает достаточно большое количество россиян.
Алексей Арестович
Возможно, мы завтра проснемся, а там в Москве уже звучит "Лебединое озеро" - Арестович / Фото: t.me/O_Arestovich_official, скриншот

Бывший советник Офиса президента, военно-политический обозреватель Алексей Арестович объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин до сих пор остается у власти несмотря на все разговоры о его смертельных болезнях и прогнозы о крахе страны-агрессора России.

По словам Арестовича, "на Путина работает мощная кремлевская медицина".

"Путин пока держится у власти. Потому что, к сожалению, мир так не работает, сколько бы в его адрес не летело проклятий от людей. Было бы очень просто: послал проклятие на человека – он умер, и все. Но так не бывает", - сказал Арсетович в интервью ТСН.

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"На Путина работает мощная кремлевская медицина, его поддерживает достаточно приличное количество россиян, на него работает вся номенклатурная верхушка. Поэтому Путин живет – циничный и очень уверенный в себе подлец. А это, скажем так, способствует продлению его жизни", - добавил он.

При этом военно-политический обозреватель отметил, что такие режимы, как в РФ, "лишь на первый взгляд выглядят очень крепко, а потом через три дня исчезают".

"Как в свое время через три дня исчез Советский союз после ГКЧП. Хотя всем казалось, что СССР будет существовать как минимум лет 50. Так и здесь. Возможно, мы завтра проснемся, а там в Москве уже звучит "Лебединое озеро", - сказал Арестович.

Путин болен - что известно

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и вскоре может умереть.

"Он болеет уже очень давно, я уверен, что у него рак. Я думаю, что он умрет очень быстро и, надеюсь, что очень скоро", - сказал Буданов январе 2023 года.

Вместе с тем начальник ГУР добавил, что Путин имеет несколько двойников.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

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