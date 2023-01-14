"РФ в тупике": у Путина осталась надежда только на эту зиму – российский оппозиционер

Диктатор РФ понимает, что у него осталось не так много времени, поэтому хочет использовать свой последний шанс – мобилизовать большое число россиян на войну.

У Путина осталась надежда только на эту зиму, считает российский оппозиционер Дмитрий Гудков/ сайт Кремля, Instagram

Российский диктатор Владимир Путин понимает, что уже проигрывает войну против Украины. К весне в РФ уже не останется никаких ресурсов. Поэтому он хочет использовать свой последний шанс и мобилизовать на войну против Украины большое количество людей.

Путин надеется только на эту зиму. Об этом рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков "24 каналу".

"У Путина осталась надежда на эту зиму. Он думал, что из-за газового шантажа европейцы будут меньше поддерживать Украину, но этого не происходит", – отмечает эксперт.

Если план Путина не сработает и мобилизация оккупантам не поможет, то проблемы начнутся уже внутри страны-агрессора, говорит Гудков.

Кто такой Дмитрий Гудков Дмитрий Гудков – российский политик, общественный деятель, оппозиционер. В июне 2021 года покинул РФ из-за преследования, переехав в Украину, пишет Википедия.

Также он отмечает, что даже если оккупантам удастся набрать 500 тысяч мобилизованных, их будет очень сложно организовать, ведь в первую очередь всех придется оснастить оружием и одеждой.

"Это будет очередное пушечное мясо, которое отправят в Украину. Все это приведет к массовым жертвам, плохим вестям. Будет большое количество вдов, которые будут обращаться к президенту, руководству, депутатам, губернаторам", – отмечает российский оппозиционер.

Однако Путин, вероятно, пойдет на эти жертвы, ведь у него осталось не так много времени, отмечает Гудков.

Ранее сообщалось, что российский директор Владимир Путин проиграл газовую войну Евросоюзу. Германия, которая является страной с самыми мощными газохранилищами в ЕС, заполнила свои хранилища без газа от Газпрома и уже готовится к следующей зиме. Немецкие ПХГ заполнены на 90%.

Напомним, ранее публицист и политолог Михаил Шейтельман отмечал, что Путин еще имеет возможность спастись сохранить свои жизни и свободу, если он сейчас капитулирует в обмен на западные гарантии безопасности. Если он этого не сделает, после поражения в войне его безопасность уже никто не гарантирует. После поражения Путину не помогут попытки спрятаться в других странах – тогда Западу будет достаточно и одной недели, чтобы его найти и ликвидировать.

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