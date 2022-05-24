РФ закрывает рот матерям погибших солдат: сыновей "продают" за 5 млн рублей

РФ деньгами закрывает рот матерям погибших солдат / Скриншот, УНИАН

Русские женщины признаются, что готовы молчать и простить Путину гибель своих сыновей на войне в Украине. Для этого им необходимо 5 млн рублей. Об этом говорится в спецвыпуске российского проекта "Скажи Гордеевой".

Одна из женщин, которая участвовала в проекте, рассказала ведущей о том, как власти заставляют молчать матерей погибших или попавших в плен сыновьях. Она предполагала, что женщины просто бояться говорить, но как оказалось, все дело в деньгах.

"В чатах, в которых я состою, в том числе, Таманской дивизии, одна из мам сказала, что "Путин оценил жизнь моего сына в 5 миллионов. Зачем мне дальше двигаться, разглагольствовать, если я получу эти деньги?". Я говорю: а другие дети? А сироты? Там сколько сирот погибло 20-летних?", - говорит женщина.

Такие женщины даже не рассматривают возможность помочь другим женщинам и детям, которые также могут лишиться жизни.

Но есть и такие женщины, которые отказываются от денег ради своих родных.

"Я сказала, мне не нужны ваши деньги. Дайте мне подписку, я подпишу любые бумаги и откажусь от любых этих денег. Дайте мне или тело, или живого", - добавила женщина.

По данным Генштаба с начала полномасштабной войны в Украине были ликвидированы 29 350 российских солдат.

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Напомним, по данным украинской разведки, российские захватчики не выплачивают деньги за убитых мобилизованных в "ДНР" и "ЛНР". Они сжигают тела местных новобранцев и российских добровольцев, чтобы скрыть точное число погибших.

Оккупанты пытаются найти любые возможности, чтобы выбраться из поля боя. Они даже готовы идти на крайности и сами себя калечить. Один из рашистов всерьез размышлял над тем, как забить себе осколок в ногу, чтобы потом получить 3 млн рублей.

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