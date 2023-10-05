Россия будет прятать корабли Черноморского флота: стало известно, куда их отправят

Страна-агрессор Российская Федерация оккупировала Абхазию, которая принадлежит Грузии, и на уровне Москвы называет ее "независимым государством".

https://glavred.info/world/rossiya-budet-pryatat-korabli-chernomorskogo-flota-stalo-izvestno-kuda-ih-otpravyat-10505800.html Ссылка скопирована

Корабли Черноморского флота РФ попадут в оккупированную Абхазию / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com, УНИАН

Россия отправит корабли Черноморского флота на свою новую базу в оккупированной Абхазии. Пункт дислокации появится в Очамчирском районе. Об этом заявил глава оккупационной абхазской "администрации" Аслан Бжания.

В интервью пропагандистам Известия он рассказал о том, что корабли российского Черноморского флота появятся в захваченной Абхазии.

"Мы подписали соглашение и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ", - сказал Бжания. видео дня

Напомним, Россия в 2008 году "объявила" Абхазию и Южную Осетию, которые оккупировала и отторгла у Грузии, "независимыми государствами". Цивилизованный мир не признает никакой "субъектности" этих образований.

Ситуация в Черном море

После сокрушения БДК "Минск" и подводной лодки Ростов-на-Дону армия Украины 22 сентября поразила штаб Черноморского флота российских оккупантов в захваченном Севастополе. Здание штаба ЧФ РФ фактически разрушено.

Россия из-за угрозы ударов со стороны ВСУ пытается перебазировать свои корабли в Новороссийск, сказала спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк. Также часть кораблей была отведена в захваченную Феодосию.

Россия перебросила 14 кораблей в Новороссийск, рассказали в американском Институте изучения войны. По мнению аналитиков, такие действия оккупантов связаны с попыткой отвести корабли от вероятных ударов Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.