Россия будет прятать корабли Черноморского флота: стало известно, куда их отправят

Россия отправит корабли Черноморского флота на свою новую базу в оккупированной Абхазии. Пункт дислокации появится в Очамчирском районе. Об этом заявил глава оккупационной абхазской "администрации" Аслан Бжания.
В интервью пропагандистам Известия он рассказал о том, что корабли российского Черноморского флота появятся в захваченной Абхазии.
"Мы подписали соглашение и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ", - сказал Бжания.видео дня
Напомним, Россия в 2008 году "объявила" Абхазию и Южную Осетию, которые оккупировала и отторгла у Грузии, "независимыми государствами". Цивилизованный мир не признает никакой "субъектности" этих образований.
Ситуация в Черном море
После сокрушения БДК "Минск" и подводной лодки Ростов-на-Дону армия Украины 22 сентября поразила штаб Черноморского флота российских оккупантов в захваченном Севастополе. Здание штаба ЧФ РФ фактически разрушено.
Россия из-за угрозы ударов со стороны ВСУ пытается перебазировать свои корабли в Новороссийск, сказала спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк. Также часть кораблей была отведена в захваченную Феодосию.
Россия перебросила 14 кораблей в Новороссийск, рассказали в американском Институте изучения войны. По мнению аналитиков, такие действия оккупантов связаны с попыткой отвести корабли от вероятных ударов Украины.
Другие новости:
- Украина будет освобождать Крым до конца 2024-го и способна уничтожить Черноморский флот - Коваленко
- Украина уничтожит Крымский мост ракетами ATACMS, войска РФ будут бежать с полуострова - Заблоцкий
- "Черноморского флота у России уже нет": Огрызко раскрыл пути уничтожения ЧФ РФ