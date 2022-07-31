Россия разразилась реакцией на конфликт Сербии и Косово: заговорили о "силовом сценарии"

Захарова заявила, что Запад, дескать, собрался "нейтрализовать" Сербию ситуацией с Косово / Reuters

Представитель МИД РФ Мария Захарова разразилась заявлением о том, что обострение военного конфликта между Сербией и Косово связано с решением Приштины с 1 августа не признавать сербские документы. Она обвинила Запад и Косово в провокациях и призвала к "соблюдению прав сербов". Также она обвинила западный мир и косоваров в том, что ситуация может "запустить силовой сценарий".

В своем Telegram-аккаунте она написала, что сербы, мол не будут молчать, когда идет "прямая атака на их свободы". Дипломат обвинила Запад в попытке "нейтрализовать" Сербию якобы руками косоваров.

Читайте также"Станьте предателями и пойдите на компромисс": президент Сербии обратился к Зеленскому и Путину"Решение "властей" в Приштине начать с 1 августа применение необоснованных дискриминационных "правил" о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов - очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косово, вытеснению оттуда косовосербских институтов, обеспечивающих защиту прав сербских жителей от произвола приштинских радикалов во главе с "премьером" А.Курти. Лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий. Разумеется, на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно "нейтрализовать" косовоалбанскими руками", - сказала Захарова.

Также она, мол, призвала, Запад и Приштину, дескать, к "прекращению провокаций".

"Призываем Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово", - подчеркнула Мария Захарова.

Обострение конфликта Сербии и Косово

В воскресенье вечером, 31 июля, стало известно о перестрелке на границе Сербии и Косово. Сербские войска были приведены в состояние боевой готовности. Сообщалось также о стягивании войск и авиации Белграда к косовской границе и отправку спецназа Косова к границе.

Президент Сербии Александр Вучич обвинил Косово в якобы намерении напасть на северную часть Сербии. Он использует воинственную риторику и говорит, что если будет военное противостояние, Белград якобы одержит победу.

За несколько часов до всех этих событий известный сербский политик Владимир Джуканович сделал заявление о том, что Сербии, возможно, якобы придется проводить "денацификацию Балкан"

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