Россия жестко отреагировала на призывы Запада освободить Навального

МИД России прокомментировал призывы стран Запада насчет Алексея Навального / УНИАН

Министерство иностранных дел Российской Федерации отреагировало на призывы стран Запада освободить российского оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к 3,5 годам колонии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу РБК заявила, что призывы западных стран относительно политика написаны под копирку и "оторваны от реальности".

По ее словам, государствам Запада стоит заниматься своими проблемами и не вмешиваться во внутренние дела России.

"Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. Всем рекомендуем заняться собственными проблемами", – сказала Захарова.

Напомним, приговор Алексею Навальному раскритиковали в Германии, Великобритании, в США и в Совете Европы. На Западе призвали немедленно освободить оппозиционера.

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