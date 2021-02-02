Россия жестко отреагировала на призывы Запада освободить Навального

Приговор Навальному не оставил равнодушными западные государства, и РФ уже поставила советчиков на место.
Министерство иностранных дел Российской Федерации отреагировало на призывы стран Запада освободить российского оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к 3,5 годам колонии.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу РБК заявила, что призывы западных стран относительно политика написаны под копирку и "оторваны от реальности".
По ее словам, государствам Запада стоит заниматься своими проблемами и не вмешиваться во внутренние дела России.
"Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. Всем рекомендуем заняться собственными проблемами", – сказала Захарова.
Напомним, приговор Алексею Навальному раскритиковали в Германии, Великобритании, в США и в Совете Европы. На Западе призвали немедленно освободить оппозиционера.
Отравление, арест, протесты и суд – что нужно знать об Алексее Навальном
- Алексей Навальный в августе 2020 года пережил отравление – его лечили в берлинской клинике. Западные эксперты сообщили, что оппозиционер отравлен ядом из группы Новичок.
- Политик уверен, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин.
- В январе Навальный вернулся в РФ, его задержали в московском аэропорту Шереметьево, а потом арестовали на 30 суток. Основанием для задержания и ареста стало объявление в розыск 29 декабря прошлого года.
- Оппозиционеру инкриминируют уклонение от прохождения мероприятий, связанных с условной судимостью по делу компании Ив Роше.
- У политика призвали сторонников выйти на улицы, в десятках городов были митинги, задержаны тысячи человек.
- Суд над Навальным 2 февраля решил, что оппозиционер заслуживает на реальный срок – оппозиционера приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.