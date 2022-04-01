Россиянам не хотят продавать вещи за границей - нужно писать расписку

Для россиян настали тяжелые времена.
В Дубае россиянам перестали продавать Chanel, если они не напишут расписку, что не живут в России и не будут носить здесь купленные вещи.
Об этом рассказала блогерша Лиза Литвин, которая хотела купить сумку в дубайском "Mall of Emirates".
"То есть нас едва ли не отказываться от страны просят, безумие какое-то", - недоумевает Ксения Собчак, которая и опубликовала фото со сторис блогерши.
Напомним, Россия заняла первое место, как страна против которой введено наибольшее количество санкций.
Экономист и специалист Экспертной экономической платформы Олег Гетман сообщил, что за сегодняшний день россияне обеднели приблизительно в два раза.
"На протяжении недели они условно обеднеют в три раза. Если ранее ВВП у них было 1,4 триллиона долларов, то за день он сократился условно до 800 миллиардов".
И это, по прогнозу специалистов, лишь начало последствий, которые ожидают экономику России после введенных против нее санкций от США, Великобритании, ЕС, Канады и так далее.
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