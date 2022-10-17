"Самоубийство для Путина": на Западе раскрыли сценарий ответа на ядерный удар РФ

Ответ Запада на возможный ядерный удар РФ в Украине будет очень серьезными, даже если он примет неядерную форму, заявил экс-руководитель информационного центра НАТО в России Роберт Пшель.

"Но даже если удар будет против страны, которая не имеет такого оружия, – это было бы просто самоубийством. Не только для людей, которые сидят в каких-то бункерах в Кремле или под Кремлем, но, например, для военных", - подчеркнул он в интервью Currenttime.

"Это сумасшедшая политика. Здесь нужно понимать: НАТО остается и ядерной, и конвенциональной организацией. У нас есть очень много средств, которые мы могли бы использовать в ответ на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия. Но все надеемся, что остались какие-то элементы рациональности в голове не только самого Путина, но и людей из его окружения. Потому что абсолютно никаких военных целей, операционных целей применение такого оружия бы не принесло", - подчеркнул собеседник.

Он обратил внимание на то, что ядерную риторику Кремля не одобряют даже союзники РФ - Китай, Индия и КНДР: "Здесь абсолютно Путин один, один в мире, если говорим о таком сумасшедшем сценарии".

Ядерный шантаж РФ

Ранее сообщалось о том, что в случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар. Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.

В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.

Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.

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