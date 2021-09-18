Самые высокие люди на Земле становятся короче: названа причина

Голландцы считаются самыми высокими в мире / EPA / UPG

Жители Нидерландов долгое время считались самыми высокими по росту в мире. Однако теперь голландские исследователи утверждают, что нация становятся ниже.

Известно, что за последние 100 лет рост голландцы увеличился, но эксперты выяснили, что мужчины страны 2001 года рождения были уже на 1 см ниже своих соотечественников, которые родились в 1980 году. А среди женщин эта разница стала еще более выраженной и достигла 1,4 см.

Об этом пишет CNN.

Таким образом, предполагается, что поколение 1980 года может быть самым высоким за всю историю страны.

В частности, мужчины 1980 года рождения имели средний рост 183,9 см. Они были выше на 8,3 см, чем родившиеся в 1930 г.

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Женщины того же года рождения имели рост 170,7 см, в то время, как их предшественницы 1930 года рождения обладали средним ростом в 165,4 см.

Службы статистики Нидерландов, муниципальная служба здравоохранения GGD и Национальный институт общественного здоровья RIVM проанализировали 719 тысяч человек возрастом от 19 до 60 лет. Ученые пришли к выводам, что одной из причин уменьшения роста может быть уровень миграции из стран с более низким по росту населением.

Однако выяснено, что увеличение роста также замедлилось даже для коренных голландцы.

Если, голландские мужчины без семейной истории миграции остались в росте прежними, то голландские женщины стали ниже.

Также известно, что голландцы с юга - самые низкие, а вот жители северных регионов на 3-3,5 см выше своих соотечественников.

Также исследователи предполагают, что уменьшение роста может быть последствием растительной диеты и стабилизации "факторов окружающей среды, которые стимулируют рост".

Напомним, на ферме в нидерландской провинции Гелдерланд произошел необычный инцидент, в который никто наверняка бы не поверил, если бы его не сняли на видео. Хищный ястреб напал на курицу, но помощь пришла, откуда не ждали.