Сценарий уступки территорий РФ: дипломат о возможном формате завершения войны

Важно:
- Уступки агрессору не приведут ни к чему хорошему
- Трамп может подойти к ведению переговоров с позиции силы
Народный депутат Украины, дипломат, основатель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко прокомментировал вопрос о том, могут ли Дональд Трамп и его команда склонять Украину к уступкам по территориям для завершения войны с РФ.
"Никакие уступки агрессору не приведут ни к чему хорошему. Но такие идеи были, и их отвергла администрация США, которая завершает свое пребывание у власти", - подчеркнул он в интервью Главреду.
В то же время дипломат напомнил о том, что из окружения Трампа поступали разные сигналы в этом плане.
"В принципе, подход Трампа по ведению переговоров с позиции силы якобы должны были бы поставить крест на таких идеях. То есть нельзя жертвовать чем-то серьёзным ради того, чтобы достичь соглашения – to make а deal, как говорит Трамп", - пояснил собеседник.
Вместе с тем он обратил внимание на то, что Трамп юридически ещё не стал президентом, а также ещё не сформирована до конца его команда.
"Мы помним, что в предыдущих командах Трампа порой были очень существенные разногласия, в том числе по внешнеполитической тематике и тематике войны в Украине. Поэтому я сейчас могу высказать лишь общие соображения, ведь конкретики пока у нас нет", - добавил Яременко.
Как сообщал Главред, в МИД анонсировали контакты Зеленского с США. Войну необходимо завершить справедливо по отношению к Украине, подчеркнул Георгий Тихий.
Напомним, мирный план Дональда Трампа может заработать через несколько недель после инаугурации. Переговорный процесс между Россией и Украиной может начаться ближе к Пасхе. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.
Ранее сообщалось, что Трамп отложил свое предвыборное обещание "завершить войну в Украине за 24 часа" на несколько месяцев. Европейские партнеры расценили это как сигнал, что его администрация не планирует немедленно отказываться от поддержки Киева.
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Кто такой Богдан Яременко
Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва.
Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.
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