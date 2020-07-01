"Доделать этот проект": Меркель рассказала, почему Северный поток-2 нужно достроить

Меркель рассказала, почему Северный поток-2 нужно достроить / УНИАН

Строительство газопровода Северный поток-2 должно быть доведено до конца.

Об этом заявила с канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), отвечая в среду, 1 июля 2020 года, на вопросы депутатов Бундестага.

Она раскритиковала санкции, которые власти США готовят против строительства газопровода. По мнению Меркель, они не соответствуют правовым представлениям Германии.

"Мы считаем, что вид экстерриториальных санкций, которые планируют США, не соответствуют нашим правовым представлениям и ожиданиям. Нужно признать, что строительство затруднено, и мы все равно считаем, что правильно будет доделать этот проект. В этом ключе мы действуем", - заявила канцлер.

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Заявление Меркель прозвучало в русле официальной позиции ФРГ. Согласно ней Северный поток 2 является "экономическим проектом, который имеет политическую составляющую".

"Поэтому Германия приложила очень много усилий, чтобы заключить с Украиной транзитный договор на ближайшие годы и не лишать ее транзита российского газа и транзитных пошлин", - подытожила канцлер.

Напомним, ранее конгрессмен-республиканец Стивен Вомак на своей странице в Twitter сообщил о том, что Сенат США внес в проект бюджета национальной обороны статьи о введении дополнительных санкций в отношении российского газопровода Северный поток-2.