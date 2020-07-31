Стало известно, когда планируют возобновить строительство Северного потока-2

Строительство Северного потока-2 могут возобновить уже в ближайшие дни / Reuters

Возобновить строительство российского газопровода Северный поток-2 могут уже 3 августа. Именно в этот день истечет срок подачи апелляции на решение энергетического агентства Дании, согласно которому строительство газопровода разрешается при помощи судов с якорями.

Об этом сообщает информагентство РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление Датского энергетического агентства.

В заявлении DEA речь идет о том, что апелляция, которая может быть подана в Датский апелляционный совет по энергетическим вопросам, не поспособствует срочному и немедленному приостанавливающему действию. Исключение будет лишь в том случае, если совет примет альтернативное решение.Читайте такжеСША в шаге от нанесения удара: детали переговоров Вашингтона и подрядчиков Северного потока-2

Добавим, Датское энергетическое агентство поменяло условия разрешения для компании Nord Stream 2 AG в процессе строительства газопровода Северный поток-2 в территориальных водах страны. Компании дали разрешение помимо судов с динамическим позиционированием использовать суда с якорным позиционированием.

Впрочем, продолжить строительство Nord Stream-2 нельзя до тех пор, пока не истечет срок обжалования такого решения энергетического агентства.Читайте такжеДания запретила работы по "Северному потоку-2": стала известна причина

Напомним, Газпром вывел из своих активов трубопрокладчик Академик Черский, который называли единственным судном, которое способно достроить Северный поток-2.