СМИ назвали имя возможного преемника Шойгу в Минобороны РФ - раньше он был охранником Путина

Сергея Шойгу в Минобороны может заменить Алексей Дюмин / Фото Википедия

РосСМИ пишут со ссылкой на близкие к руководству страны источники, что в Кремле якобы обсуждают назначение на руководящий пост в Минобороны РФ бывшего охранника Владимира Путина, генерал-полковника Алексея Дюмина, который сейчас возглавляет Тульскую область.

Кандидатуру Дюмина якобы лоббируют глава Чечни Рамзан Кадыров, глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и другие политики, пишет издание Верстка.

"Кремль переживает серьезный кадровый голод: неясно, как и на кого менять генералов, начальников, поэтому голос Кадырова по этому поводу, так как его слушает президент, звучит особенно громко", – сказал источник издания.

Дюмин может заменить Шойгу на посту главы Минобороны РФ в случае еще большего ухудшения ситуации на фронте.

"В ближайшее время тульский губернатор может быть назначен помощником Шойгу, а в дальнейшем, возможно, получит пост замминистра. А если неудачи России на фронте будут продолжаться, Дюмин может заменить и самого Шойгу", – сказано в статье.

Что известно об Алексее Дюмине

50-летний Алексей Дюмин родом из Курска. В прошлом он в течение многих лет служил в охране Путина. В 2014 году получил Звезду героя России (официально не сообщалось, за что именно).

В 2015-м он возглавил Генштаб сухопутных войск РФ, получил звание генерал-лейтенанта и вскоре стал замминистра обороны. Проработал в этой должности всего лишь месяц.

Дюмин - фигура, близкая к российскому диктатору, а его регион сейчас имеет особое значение для властей, поскольку в Тульской области находятся крупные оборонные предприятия.

Как сообщал Главред, российский оппозиционный правозащитник Владимир Осечкин считает, что после возвращения из Астаны диктатора Владимира Путина ждут "большие сюрпризы". По его словам, в силовом блоке Кремля готовятся большие кадровые перестановки, которые предусматривают фактическое приближение госпереворота. На новые должности претендуют сразу три человека, все они - в фаворе президента РФ.

В частности, министром обороны может стать главнокомандующий ВВС РФ Сергей Суровикин, директором ФСБ – руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, а командующим Росгвардией – глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее издание Politico писало, что провальная война России в Украине привела к тому, что впервые за два десятилетия оппоненты российского диктатора считают вероятной его отставку. В РФ спорят, кто может заменить Владимира Путина в Кремле. Согласно одному из сценариев, новым лидером РФ может стать премьер-министр Михаил Мишустин.

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