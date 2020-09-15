СМИ рассказали о состоянии оппозиционерки Колесниковой в СИЗО

Мария Колесникова / Reuters

Протесты в Беларуси ‒ состояние видной белорусской оппозиционерки и члена Координационного совета Марии Колесниковой, которую режим во главе с Александром Лукашенко подозревает в попытке захвата власти в стране и поместили в следственный изолятор, заметно ухудшилось.

Об этом сообщает портал TUT со ссылкой на комментарий адвоката Колесниковой Людмилы Казак.

Юрист отметила, что ее клиентка содержится в общей камере на шесть человек. По словам Казак, Колесникова страдает от тяжелой аллергии на пыль. Адвокат предполагает, что ее подзащитной в камере выдали не самое свежее постельное белье.

Казак утверждает, что оппозиционерка страдает от кашля, у нее заложен нос, отекла носоглотка и сильный зуд. Колесниковой оказывают помощь в медпункте СИЗО, однако, по словам адвоката, она недостаточна. Юрист уже написала заявление на имя начальника изолятора с просьбой поменять инвентарь и, по возможности, обеспечить Колесниковой передачу антиаллергенных лекарств.

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