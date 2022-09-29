СМИ выяснили, что Путин пообещал Ирану за военную помощь

Путин якобы пообещал Ирану помощь в создания ядерного оружия до конца 2023 года / Фото Reuters

Российский диктатор Владимир Путин пообещал иранскому руководству, что за оказание военной помощи России Ирану будет предоставлено все необходимое для создания ядерного оружия до конца 2023 года. Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ, принимавший участие в большом количестве кремлевских "спецопераций" и владеющий информацией, недоступной общественности.

"Путин судорожно пытается любыми способами найти варианты изменить ситуацию на фронте в свою пользу, но для этого ему не хватает не только и не столько войск, сколько вооружений", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что даже близкие люди в окружении Путина считают наивной попытку получить достаточное количество вооружений от Ирана.

"Возможность появления у Ирана с помощью России ядерного оружия рассорит Путина даже с теми, кто сейчас пытается держать нейтралитет к позиции России в конфликте на территории Украины. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Путин об этом сейчас не думает, он не только не стратег, но и тактик из него хреновый", - добавили на канале.

Военная помощь Ирана России

В июле советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Иран собирается отправить России несколько сотен боевых дронов. По словам чиновника, Тегеран, таким образом, "поможет" Москве с удержанием оккупированных территорий Украины.

В начале августа советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что на фронте на вооружении войск России заметили беспилотники, которые оккупантам мог поставить Иран.

Он говорил о возможной партии из 46-ти дронов. По словам советника ОП, БПЛА устаревшие и примитивные, но все же представляют опасность.

13 сентября ВСУ сбили первый ударный беспилотник, который Иран передал российским оккупантам. Дрон приземлился вблизи Купянска на Харьковщине.

Позже ВСУ сбили иранский ударный дрон Mohajer-6. Этот дрон предназначен для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения. По информации военных, беспилотник способен нести до четырех высокоточных боеприпасов.

Также украинские военные сбивали беспилотники-камикадзе Shahed-136 иранского производства. Они были перекрашены и переименованы в Герань-2.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации из-за поставок дронов России.

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