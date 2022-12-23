Сомнительно, что Путин сможет быстро увеличить свою армию - британская разведка

Британская разведка усомнилась в способности страны-агрессора, России, всерьез увеличить свою армию - поскольку людей взять неоткуда.

Владимир Путин и русская армия / фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Русский диктатор Владимир Путин от своих приспешников в минувшую среду, 21 декабря, получил планы, которые подразумевают расширение армии оккупантов примерно на 30% − приблизительно до полутора миллионов человек. Но как сообщается на Twitter-странице Министерства обороны Великобритании со ссылкой на прогноз тамошних разведчиков, есть серьезные сомнения в воплощении этих планов в жизнь.

Как отмечается в сводке разведчиков, министр обороны России Сергей Шойгу пояснил − расширение будет включать как минимум две бригады, дислоцированные на северо-западе России. И якобы их численность которых увеличится до дивизии. Шойгу в своем выступлении обусловил такое решение предполагаемой угрозой со стороны Финляндии и грядущим вступлением Швеции в НАТО.

По данным британской разведки, появление таких планов стало сигналом о том, как именно Россия хочет адаптироваться к долгосрочным стратегическим вызовам, в которые вверг ее Путин в результате вторжения в Украину.

При этом британские разведчики откровенно не могут понять – где Россия отыщет новобранцев для такого увеличения − в то время, "когда ее силы находятся под беспрецедентным давлением в Украине".

Война России против Украины

Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный недавно в интервью The Economist рассказал, что агрессор РФ с конца января или в марте может пойти в новое широкомасштабное наступление. Враг может снова попытаться захватить Киев, пойти в атаку на Донбассе или юге. Силам обороны Украины нужно оружие.

Президент Владимир Зеленский отметил, что следующие полгода станут решающими для Украины. Он призвал страны Запада поддержать украинское государство в отражении ракетных атак РФ, обеспечить стойкость страны зимой, усилить военную помощь и помочь в продвижении формулы мира.

Командующий Оперативным командованием Юг Андрей Ковальчук сказал, что ВСУ рассматривают сценарий возможного нападения России с севера, востока и юга. Наступление с территории Беларуси может произойти либо в конце февраля, либо позже. Украина готовится к отражению возможной вражеской атаки.

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