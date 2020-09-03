Союзное государство Украины и Беларуси: стало известно о просьбах Лукашенко к ЕС

В 2014 году Лукашенко готов был стать президентом Украины и Беларуси / Reuters

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко в 2014 году просил главу правительства Польши Дональда Туска убедить Европейский Союз создать единое союзное государство Украины и Беларуси, которое возглавил бы белорусский политик.

Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью польскому изданию Onet.

По словам польского политика, он впервые решил рассказать о том, как в 2014 году в разгар российско-украинского конфликта, в котором Беларусь стала своеобразным посредником, Лукашенко звонил ему и предлагал поговорить с Брюсселем о создании союзного государства Украины и России.

"Мне тогда позвонил Лукашенко, я тогда был премьер-министром, и он прямо предложил убедить ЕС, что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы, и поддержать его идею о личном союзе Беларуси и Украины с ним в качестве президента обеих стран", - утверждает Туск.Читайте также"Произошедшее в Украине – цветочки": Лукашенко заговорил о резне в Беларуси

Как подчеркнул Туск, Лукашенко опасался российской агрессии и понимал, что прямое или опосредованное втягивание Минска в конфликт России и Украины приведет к падению его режима. Поэтому он пытался найти выход из ситуации.

Ранее украинский политик, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный заявил, что Киеву выгодны события на территории РБ – Кремль акцентировал свое внимание на белорусском кейсе и отвлекся от российско-украинского конфликта на Донбассе. Украина может этим воспользоваться и улучшить свои шансы на победу в противостоянии с Москвой.