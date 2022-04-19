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США и Канада отправят Украине еще больше артиллерии

19 апреля 2022, 22:59

США и Канада решили направлять нашей стране еще больше артиллерии в связи с войной против России.

Белый дом, Украина, США
США направит Украине вооружение / Reuters

США и Канада решили направлять нашей стране еще больше артиллерии в связи с войной против России, сообщает издание CNN.

По прибытии в Портсмут журналисты спросили президента Штатов Джо Байдена о том, планируют ли США поставить Украине еще больше артиллерии, на что он ответил "да".

В то же время, как сообщает журналист издания CTV News Рейчел Айелло, Канада также планирует поддержать Украину. Премьер Джастин Трюдо заявил о том, что его страна направит нам "тяжелую артиллерию".

Также он отметил, что это была прямая просьба президента Украины Владимира Зеленского.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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