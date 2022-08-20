США передадут ВСУ высокоточные снаряды Excalibur - Politico / https://ua.depositphotos.com/ и Википедия

США уже в ближайшем будущем планируют отправить в Украину в распоряжении ВСУ управляемые снаряды модели Excalibur. Их используют для артиллерии 155 миллиметров. Об этом сообщает авторитетное американское издание Politico.

Собеседник издания заявил, что США собираются отправить в Украину управляемые снаряды для гаубиц Excalibur. Однако они якобы не входят в ближайший пакет помощи от Пентагона для ВСУ.

Справка. Excalibur ‒ высокоточные снаряды повышенной дальности. Отклонение от цели достигает не менее двух метров. Как говорят американские офицеры, один такой снаряд может заменить в среднем по меньшей мере десять обычных.

Excalibur совместимы с 155-миллиметровой британской гаубицей M777, шведской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Archer и немецкая гаубица PzH 2000.

Военная поддержка Украины

Отметим, 1 августа Украина получила новую партию реактивных систем залпового огня HIMARS. Теперь оккупантов будут лупить еще 4 HIMARS. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы доказали, что мы умеем обращаться с этим вооружением. Звук залпа HIMARS стал главным музыкальным хитом этого лета на передовой!", - написал министр.

Соединенные Штаты Америки предоставят правительству Украины дополнительно 4,5 млрд долларов, в результате чего общая бюджетная поддержка с февраля 2022 года достигнет 8,5 млрд долларов.

Также сообщалось, что Британия обещает работать над увеличением военной и гуманитарной помощи для Украины. А британский министр иностранных дел Лиз Трасс утверждает, что пойдет по пути Бориса Джонсона и будет самым большим другом Украины.

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