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США вновь расширили санкции против России

19 ноября 2020, 22:32

Под ограничения попали две российские компании.

Флаг, США
США ввели санкции против России / Reuters

Минфин США внес две российские компании в список санкций по КНДР.

Как сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 19 ноября, под санкции попали Генеральная торговая компания Чхолсан КНДР (ООО Чхолсан), действующая на территории России и Северной Кореи, и зарегистрированное в Санкт-Петербурге ООО Мокран.

"Действия касаются двух юридических лиц: ООО Мокран, российской строительной компании, и Генеральной торговой компании Чхолсан КНДР, северокорейской компании, работающей в России", - сказано в заявлении.

Как отметили в американском Минфине, компании "были вовлечены, способствовали или несут ответственность за экспорт принудительной рабочей силы из Северной Кореи, в том числе экспорт с целью получения прибыли для правительства Северной Кореи или Трудовой партии Кореи".

"Сеть российских компаний под именем Чхолсан запрашивала и получила разрешения на работу для северокорейских рабочих, чтобы они могли въехать на территорию России и работать там", - добавили в ведомстве.

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"Страны, которые до сих пор принимают у себя северокорейских рабочих, должны выслать этих рабочих домой", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

Он подчеркнул, что действия США направлены на выполнение резолюций ООН и обеспечение действия американских санкций против КНДР. Ограничения предусматривают запрет для американских физических и юридических лиц на ведение дел с фигурантами списка.

  • 14 октября издание The New York Times сообщило, что 6 высокопоставленных российских чиновников, которые предположительно причастны к отравлению Новичком лидера оппозиции Алексея Навального, будут наказаны Евросоюзом и попадут под санкции.
  • 14 октября отравленный Новичком российский оппозиционер Алексей Навальный назвал сумму лечения в немецкой клинике "Шарите" и рассказал, кто оплатил счет.
  • 12 октября главы МИД Европейского Союза одобрили предложение Франции и Германии по санкциям в отношении российских чиновников и организаций, обвиненных в отравлении лидера оппозиции Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
  • 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах физиологических жидкостей Алексея Навального есть токсичные химикаты.
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