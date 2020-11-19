США вновь расширили санкции против России

США ввели санкции против России / Reuters

Минфин США внес две российские компании в список санкций по КНДР.

Как сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 19 ноября, под санкции попали Генеральная торговая компания Чхолсан КНДР (ООО Чхолсан), действующая на территории России и Северной Кореи, и зарегистрированное в Санкт-Петербурге ООО Мокран.

"Действия касаются двух юридических лиц: ООО Мокран, российской строительной компании, и Генеральной торговой компании Чхолсан КНДР, северокорейской компании, работающей в России", - сказано в заявлении.

Как отметили в американском Минфине, компании "были вовлечены, способствовали или несут ответственность за экспорт принудительной рабочей силы из Северной Кореи, в том числе экспорт с целью получения прибыли для правительства Северной Кореи или Трудовой партии Кореи".

"Сеть российских компаний под именем Чхолсан запрашивала и получила разрешения на работу для северокорейских рабочих, чтобы они могли въехать на территорию России и работать там", - добавили в ведомстве.

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"Страны, которые до сих пор принимают у себя северокорейских рабочих, должны выслать этих рабочих домой", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

Он подчеркнул, что действия США направлены на выполнение резолюций ООН и обеспечение действия американских санкций против КНДР. Ограничения предусматривают запрет для американских физических и юридических лиц на ведение дел с фигурантами списка.