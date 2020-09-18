Стало известно, как бутылка Навального со следами Новичка попала в ФРГ

Алексей Навальный / Reuters

Основатель фонда Cinema for Peace, организовавшего перевозку отравленного российского оппозиционера Алексея Навального в Германию, Яка Бизил рассказал подробности отправки в ФРГ бутылки со следами яда, которой пользовался политик.

Как подчеркнул он в интервью немецкому изданию Bild, отвезти бутылку в Берлин его попросил представитель штаба Навального.

По словам Бизила, бутылка с водой из номера Навального, на которой впоследствии обнаружили следы яда, была отправлена в Германию на самолете, перевозившем политика на лечение.

Он уточнил, что бутылку из номера Навального решили взять на борт, несмотря на то что в ней еще была жидкость.

"Наша команда сделала это", — отметил Бизил.

Позже эксперты в лаборатории Мюнхена обнаружили в организме политика и на бутылке следы отравляющего вещества из группы Новичок.

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Напомним, ранее Навальный опубликовал первое сообщение после своего отравления.

На фото Навальный был запечатлен на больничной койке в окружении своей семьи.