Стало известно, как бутылка Навального со следами Новичка попала в ФРГ

Бутылку из номера Алексея Навального решили взять на борт, несмотря на то что в ней еще была жидкость.
Основатель фонда Cinema for Peace, организовавшего перевозку отравленного российского оппозиционера Алексея Навального в Германию, Яка Бизил рассказал подробности отправки в ФРГ бутылки со следами яда, которой пользовался политик.
Как подчеркнул он в интервью немецкому изданию Bild, отвезти бутылку в Берлин его попросил представитель штаба Навального.
По словам Бизила, бутылка с водой из номера Навального, на которой впоследствии обнаружили следы яда, была отправлена в Германию на самолете, перевозившем политика на лечение.
Он уточнил, что бутылку из номера Навального решили взять на борт, несмотря на то что в ней еще была жидкость.
"Наша команда сделала это", — отметил Бизил.
Позже эксперты в лаборатории Мюнхена обнаружили в организме политика и на бутылке следы отравляющего вещества из группы Новичок.
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Напомним, ранее Навальный опубликовал первое сообщение после своего отравления.
На фото Навальный был запечатлен на больничной койке в окружении своей семьи.
- 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.
- Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже вывели из состояния комы.